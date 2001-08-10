Учитель английского языка Ксения Бурова представит Сахалин на конкурсе в Якутии

VII открытый профессиональный конкурс педагогического мастерства и общественного признания «Серебряный пеликан – 2019» состоится в городе Нюрба Республики Саха (Якутия). Сахалинскую область на конкурсе представит учитель английского языка гимназии №3 Южно-Сахалинска Ксения Бурова. Организатором поездки является Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области, где ТИА «Острова» и сообщили о происходящем.

В профессии Ксения Бурова уже более 5 лет. Педагог неоднократно участвовала в конкурсах педмастерства. В 2017 году стала победителем муниципального этапа «Учитель года», а на региональном была отмечена призом от предметного жюри.

Конкурс «Серебряный пеликан – 2019» пройдет со 2 по 5 марта. Традиционно он состоит из несколько этапов: визитная карточка, мастер-класс, учебные занятия и написание эссе. Помимо этого педагогов ждут мастер-классы, открытые уроки и индивидуальные консультации от лучших учителей Республики Саха (Якутия), победителей Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» разных лет.

- К конкурсу готовлюсь серьезно. Ведется большая подготовка, особенно в последние недели. Темы для некоторых испытаний, например, мастер-класс и учебное занятие, мы определяем сами. На мастер-классе планирую поработать с современными информационными технологиями, чтобы мотивировать ребят, коллег на получение новых знаний, самовыражение, развитие творчества и креативных способностей, - сказала Ксения Бурова.

В состав жюри конкурса «Серебряный пеликан» вошли победители Всероссийского и республиканского конкурса «Учитель года», представители педагогического сообщества, общественных организаций, деятели науки, учащиеся.

- С профессиональной точки зрения на конкурсах есть возможность узнать о новых приемах, методиках формах работы со школьниками. От «Серебряного пеликана» жду полезных знакомств, интересных впечатлений, - отметила Ксения Бурова.