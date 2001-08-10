Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2019
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13:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

8 марта на «Горном воздухе» разыграют ски-пасс на 2020 год

«Переполох в цветном королевстве» - так называется программа, которую организаторы подготовили для прекрасной половины в Международный женский день. В этот день гостей комплекса ждёт музыкальная программа, увлекательные конкурсы и крутые призы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Для участниц конкурса приготовлена программа "Переполох в цветном королевстве", где жюри выберет обладательницу титула "Снежная королева 2019", которая получит суперприз «сезонный ски-пасс 2020», -рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Ольга Скорлова.

Главное условие конкурса - Участницы должны быть в креативных костюмах (с элементом горнолыжного снаряжения), который позволит забрать главный приз. Регистрация начнется на средней площадке комплекса 8 марта в 12:30. Начало программы в 13:00.

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