8 марта на «Горном воздухе» разыграют ски-пасс на 2020 год
«Переполох в цветном королевстве» - так называется программа, которую организаторы подготовили для прекрасной половины в Международный женский день. В этот день гостей комплекса ждёт музыкальная программа, увлекательные конкурсы и крутые призы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Для участниц конкурса приготовлена программа "Переполох в цветном королевстве", где жюри выберет обладательницу титула "Снежная королева 2019", которая получит суперприз «сезонный ски-пасс 2020», -рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Ольга Скорлова.
Главное условие конкурса - Участницы должны быть в креативных костюмах (с элементом горнолыжного снаряжения), который позволит забрать главный приз. Регистрация начнется на средней площадке комплекса 8 марта в 12:30. Начало программы в 13:00.
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