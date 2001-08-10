Березняки на городском уровне будут защищать проект строительства спортивного комплекса

В селе Березняки состоялось собрание жителей по выбору проекта для программы инициативного бюджетирования, которую реализует региональное правительство и поддерживает врио губернатора Валерий Лимаренко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На голосование представили строительство спортивного комплекса и реконструкцию ул. Садовой.

После процедуры презентации и обсуждения проектов мнения жителей разделились. Тогда слово взяли эксперты. Проект спортивного комплекса соответствует критериям: объект капитального строительства, общественно значимый, имеется подходящий земельный участок, укладывается в стоимость до 100 млн рублей. Реконструкция ул. Садовой - объект капитального строительства, общественно значимый. Протяженность улицы около 2 километров. При выполнении полного комплекса работ (вынос коммуникаций, асфальтирование, обустройство тротуаров, установка освещения, озеленение) реализация проекта превысит сумму 100 млн рублей практически в два раза.

Депутат Городской Думы Олег Логачев, обращаясь к жителям, призвал их объединиться и проголосовать за проект, у которого больше шансов на реализацию:

- Ваше мнение для нас, безусловно, важно. Задача депутатов - помочь вам пройти все процедуры и выйти на непосредственное строительство объекта. К проектам есть определенные требования, которые должны быть соблюдены, в том числе и стоимость. Спорткомплекс подходит по всем критериям, и вероятность того, что проект будет одобрен и вы сможете его защитить на дальнейших этапах, очень высока. Поэтому советуем вам проголосовать за проект, который может быть реализован. Учтите это при голосовании.

В итоге победил проект строительства спортивного комплекса. Автор идеи Олеся Пискунова уверена, что он будет востребован жителями всех возрастов. Она предлагает реализовать его по типу крытых многофункциональных спортивных залов, которые уставлены, например, в Ново-Александровске, в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска.

- Можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол, большой и настольный теннис, организовать секции по единоборствам, поставить тренажеры и многое другое, - говорит Олеся Пискунова. - Это очень удобно для детей и взрослых. Нам больше не придется возить ребят в Южно-Сахалинск на занятия. Мы готовы и дальше отстаивать свой проект на общегородском собрании, довести его до рейтингового голосования и победить.

Кроме того, по мнению участников собрания, спортзал будет востребован и среди жителей соседних сел — Старорусского и даже Сокола Долинского района.

Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна отметила, что по процедуре инициативного бюджетирования во время общеобластного рейтингового голосования у каждого жителя будет право проголосовать дважды: за проект на территории своего муниципалитета, а также за проект любого другого района области. Поэтому жители Березняков вполне могут подключить к голосованию за спортивный зал жителей Сокола и привлечь дополнительные голоса.

По итогам собрания были выбраны делегаты, которые будут защищать проект на городском этапе 29 марта.

Встречи по выбору проектов продолжаются. Сегодня на собрание ждут жителей Ключей.

По итогам всех собраний предложения, поддержанные большинством присутствующих, станут претендентами на участие в общеобластном голосовании. Его итоги подведут в День России, 12 июня.