Магазины бытовой техники Южно-Сахалинска обеспечены необходимым количеством ТВ-приставок

Отключение аналогового вещания на территории Южно-Сахалинска официально перенесено на 15 апреля. За это время все смогут подготовиться к переходу на цифровое эфирное телерадиовещание. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Стоит отметить, что клиентов кабельного и спутникового ТВ изменения не коснутся. Кроме того, не придется покупать дополнительное оборудование владельцам современных телевизоров, способных обрабатывать сигнал в формате DVB T2. Они уже могут смотреть 20 популярных российских каналов в «цифре».

Обладателям же большинства моделей телевизоров, выпущенных ранее 2013 года, понадобится специальная цифровая приставка (декодер). Купить оборудование можно в торговых точках Южно-Сахалинска, специализирующихся на продаже бытовой техники.

- Сегодня в магазинах города 1483 приставки. Наличие декодеров на прилавках торговых точек специалисты потребительского рынка мониторят еженедельно. Также сформирован резерв оборудования. На подходе еще 2000 приставок, - рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

По словам продавца-консультанта магазина «Орбита» Виталия Дончука, чтобы приобрести декодер, достаточно назвать модель телевизора либо год производства. Желательно также представить фотографию выходов/разъемов телевизора, чтобы определиться с типом соединения. По такой минимальной информации сотрудники магазина подберут приставку. Особый спрос на подобное оборудование был отмечен перед Новым годом, сегодня же его в основном приобретают жители отдаленных городов и сел островного региона, приезжающие в областной центр.

Широкий выбор приставок представлен и на полках в магазинах бытовой техники DNS. Как отметил управляющий одной из торговых точек сети Константин, технические характеристики у различных моделей практически одинаковые. Различия заключаются в наличии жидкокристаллического экрана и входа, некоторые приставки могут выполнять функции плеера. Чем больше функций, тем оборудование дороже.

При переводе телевизора старой модели на «цифру» стоит учесть, что переключать каналы можно будет только через приставку, поэтому при ее покупке необходимо убедиться в наличии пульта.

Жителям Сахалинской области напоминают о возможности компенсировать расходы на приобретение цифрового ТВ-оборудования. На единовременную выплату до 15 тыс. рублей имеют право:

- малоимущие семьи;

- малоимущие одиноко проживающие граждане.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в районные отделения КУ «Центр социальной поддержки населения Сахалинской области». В Южно-Сахалинске оно расположено по адресу: ул. Пограничная, 33. Телефоны для справок: 494-319, 494-317.

На единовременную выплату до 2000 рублей по линии департамента социальной политики Южно-Сахалинска на приобретение цифровых приставок и антенн (дециметровые или всеволновые) имеют право жители областного центра:

- ветераны Великой Отечественной войны;

- малообеспеченные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, получающие ежемесячное пособие на ребенка;

- неработающие пенсионеры;

- инвалиды I и II групп.

Для оформления выплаты нужно обратиться в департамент социальной политики по адресу: ул. Комсомольская, 169. Телефоны: 300-720, 300-714. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие наличие льготы, а также паспорт, кассовый чек и его копию.

Получить консультацию можно в едином федеральном информационном центре технической поддержки по номеру 8-800-220-20-02.