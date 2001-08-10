Только один участок прибрежного льда на Сахалине спасатели назвали безопасным для рыбалки

2 марта припай устойчив в заливе Мордвинова от села Охотское до мыса Свободный на удалении от берега до 1,5 км. На льду следует проявлять бдительность и осторожность, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

При появлении признаков опасности (трещин, отжимного ветра) следует незамедлительно выходить на берег. На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под воздействием отжимного ветра ожидаются подвижки и взломы припая. Выходить на лёд в этих местах крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.