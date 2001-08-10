В Луговом временно отключат отопление

«Сахалинская Коммунальная Компания» завершает строительства временного трубопровода для теплоснабжения Лугового. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СКК.

Напомним, решение о строительстве временной теплотрассы было принято для того, чтобы вывести аварийный участок магистрального трубопровода из эксплуатации и до завершения отопительного сезона обеспечить стабильную подачу тепла в планировочный район.

В понедельник специалисты ремонтной бригады приступят к финальному этапу работ - произведут врезку временного участка в действующую теплотрассу. Для этого необходимо ограничить подачу теплоносителя в Луговое.

Отопление и горячую воду отключат 4 марта с 8.30 до 20.00 в жилых домах планировочного района, в трех детских садах и школе.

Полный список жилых домов, попадающих под отключение, размещен в разделе «Оперативная сводка отключений» на официальном сайте СКК.