«Элвари-Сахалин» выиграл на своей площадке десятый матч подряд

3 марта «Элвари-Сахалин» сыграл повторный матч 13 тура предварительного этапа чемпионата мужской волейбольной высшей лиги «Б» с воронежским «Кристаллом». Игра прошла в ВЦ «Сахалин».

Островная команда вышла на площадку уже в роли участника «Финала шести». Напряжение последних месяцев спало, и, выполнив поставленную перед сезоном задачу, сахалинские волейболисты сыграли более раскованно, чем накануне. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Правда, поначалу эта раскованность сыграла с хозяевами площадки злую шутку. В начале первого сета они вышли вперед, но затем гости перехватили инициативу и стали постепенно уходить в отрыв.

Не помогли ни тайм-ауты, которые брал наставник «Элвари-Сахалин» Игорь Гайдабура, ни яркие вспышки в виде эйсов Романа Видченко, эффектных «сэйвов» Кирилла Орликовского и выверенных пасов Александра Сиюткина. Волейболисты «Кристалла» четко реализовал все представившиеся им шансы, и с удовлетворением смотрели на табло – 25:19 в их пользу.

А вот после второй партии смотреть на табло им отнюдь не хотелось. «Элвари-Сахалин» буквально нокаутировал соперника мощью и неотвратимостью атак. Итог – 25:12.

В третьей партии гости набрали чуть больше очков, чем в предыдущей, но для победы этого все равно оказалось явно недостаточно – 25:16 в пользу хозяев площадки.

В четвертом «Кристалл» долго отставал в счете. Однако после того, как у «Элвари» началась широкомасштабная ротация состава, равновесие на короткий промежуток времени было восстановлен (22:22). В концовке Михаил Кокошин удачно сыграл на блоке, а эффектную точку в матче поставил Олег Величко – 25:22 (3:1 по партиям).

Это уже десятая победа «Элвари-Сахалин» в десяти матчах на своей площадке в текущем сезоне!

- После первой партии сказал ребятам, чтобы они играли спокойно, не напрягались. Вчера напрягались, потому что игра важная была. Сегодня скинули оковы. Первая партия не получилась, а потом все встало на свои места. Показали, что могут играть, управлять своими эмоциями. Были очень хорошие эпизоды. Хорошо блокировали, а потом добивали мячи. Это главное. Получилось все вместе: и защита, и атака, - сказал главный тренер «Элвари-Сахалин» Игорь Гайдабура.

- Сегодня мы себя чувствовали стабильнее и увереннее, чем вчера. Вчера легко повели, но не смогли довести до логического завершения. Затянули, но в этом сезоне у нас на тай-брейке обычно все хорошо складывается. Можно сказать, подарили людям затяжной праздник волейбола. Сегодня все получилось проще. В первой партии мы раскачивались, а дальше все пошло, как по маслу. В концовке четвертой партии нас соперник догнал, было немножко нервно. Но мы справились, результат логичен, - уверен капитан островной команды Александр Сиюткин.

- Начали тяжело. Долго не могли войти в игру. Потом просто убрали свои ошибки. Стали более осознано выполнять тренерскую установку: блок, защита, подача – все заработало. На самом деле мы сами проиграли вчера две партии, и сегодня - первую. Вчера в третьей партии нам в концовке надо было самим забивать, а не аккуратничать, - считает либеро «Элвари-Сахалин» Кирилл Орликовский.