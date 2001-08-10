У Пенсионного фонда России сменился телефон колл-центра

У Пенсионного фонда России изменился номер федерального колл-центра. Получить консультацию у операторов теперь можно по номеру 8-800-600-44-44. Для граждан, проживающих на территории нашей страны, звонок бесплатный. Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно.

Девять лет назад в Пенсионном фонде Российской Федерации начал работать call-центр. Телефонный номер Единой федеральной консультационной службы ПФР — 8-800-600-44-44. Именно по этому номеру можно звонить в любое время суток.

По линиям связи колл-центра можно получить консультацию по вопросам пенсионного и социального обеспечения, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, узнать, как работать с «Личным кабинетом гражданина» на сайте ПФР, как получить выписку из индивидуального лицевого счета или свидетельство о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и многое другое.

Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в рамках телефонной или онлайн — консультации специалисты колл-центра не могут дать ответ на вопрос, содержащий персональные данные (в т.ч. ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение — например, данные о выплаченных суммах пенсии и др.).

Подобные сведения можно получить в «Личном кабинете» на сайте www.pfrf.ru или в приложении ПФР для мобильного телефона, а также у специалистов клиентских служб территориальных органов ПФР по месту жительства лично или по телефону, используя кодовое слово.

А еще на сайте работает Центр консультирования. Информацию можно найти самостоятельно, предварительно выбрав тему, а также задать вопрос онлайн-консультанту. Центр консультирования содержит специальные тематические блоки, в каждом из которых представлены ответы на самые актуальные вопросы. Информация Центра консультирования постоянно пополняется и обновляется.

Помимо этого в каждой клиентской службе территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в будние дни, в течение рабочего времени, работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком номеров можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса» — «Отделение по Сахалинской области». И для перехода к перечню территориальных подразделений необходимо нажать вкладку "Структура отделения».

Можно воспользоваться и телефоном «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области: 49-55-05.

Социальные сети: twitter, facebook, vkontakte — также помогут в общении с ПФР. На официальных страницах ОПФР по Сахалинской области в соцсетях можно не только прочитать информационные материалы по пенсионной тематике и деятельности ПФР, но и задать интересующие вопросы, не затрагивающие персональные данные.