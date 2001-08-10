К строительству пускового комплекса газификации района Владимировка планируется приступить в 2019 году

Строительство газопроводов в 2019 году продолжается в 3 районах Южно-Сахалинска. Инфраструктура для подачи голубого топлива появится в отдельных районах города - Уюновка, Авиационная (Христофоровка - Лиственничное) и Ботанический сад. В последнем районе это позволит подключить к системе газоснабжения объекты ТОР: «Горный воздух», «Хонока», «Вектор» и другие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Кроме того, планируется приступить к строительству первого пускового комплекса газификации района Владимировка, начнется строительство газовой котельной в с. Березняки и распределительных газопроводов ПРГ «Федоровка» (западная часть района Большая Елань - оставшиеся дома в частном жилом секторе). Будет завершено подключение к системе газоснабжения ул. Лесной; выполнено проектирование отдельного газопровода для перинатального центра, работающего сейчас по временной схеме.

В целях уточнения объемов и количества потребителей газа параллельно областной корректировке Генеральной схемы газификации Сахалинской области будет выполнена актуализация Схемы газоснабжения и газификации Южно-Сахалинска.