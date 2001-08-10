Поучаствовать в фотоконкурсе «Объединяя энергию» смогут сахалинцы

В год своего 15-летия РусГидро проводит среди профессионалов и любителей фотографии конкурс на лучшее фотоизображение деятельности Компании. Героями фоторабот могут стать как сами энергетики, так и энергообъекты Группы РусГидро. В составе РусГидро сегодня свыше 400 ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, солнечных и ветровых электростанций. Также на конкурс можно присылать фото из личных архивов об истории энергообъектов РусГидро. Фотоработы, прием которых начался 1 марта и продлится до 1 октября, будут оцениваться в шести номинациях:

Энергия рядом – изображение внешнего (фасадного) вида энергообъектов РусГидро;

Сердце энергетики – изображение уникального технического оборудования энергообъектов РусГидро;

Хранители энергии – изображение энергетиков во время работы на энергообъектах РусГидро;

Энергия добра – изображение социальных, благотворительных или волонтёрских мероприятий, реализуемых РусГидро, и их участников;

Энергия времени – исторические (ретроспективные) изображения энергообъектов РусГидро;

Энергия региона – видовые изображения городов и регионов, в которых располагаются энергообъекты РусГидро.

Имена победителей станут известны в октябре. Авторы лучших фотографий будут отмечены памятными призами, а сами работы войдут в юбилейный фотоальбом РусГидро и будут представлены на фотовыставках, которые пройдут в регионах присутствия Компании.

Получить подробную информацию, а также подать заявку на участие в конкурсе можно на странице мероприятия.

Фотоконкурс «Объединяя энергию» позволит участникам из разных регионов страны не только продемонстрировать архитектурные особенности и художественную ценность объектов крупнейшей энергетической компании России, но и рассказать об энергетической отрасли через искусство фотографии, сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».