Валерий Лимаренко: соревнования «Молодых профессионалов» стали движущей силой развития системы образования в регионе

Врио губернатора посетил конкурсные площадки стартовавшего накануне в Сахалинской области чемпионата молодых профессионалов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обаласти.

Глава региона встретился с организаторами, наставниками и участниками состязаний, обсудив с ними широкий круг вопросов – от критериев судейства испытаний и сложности заданий до последующего трудоустройства выпускников-специалистов рабочих профессий и реализации стратегии развития системы профессионального образования на островах.

Как отметил Валерий Лимаренко, Сахалинская область сегодня является одним из наиболее активно развивающихся регионов страны. Островная экономика продолжает расти – по итогам прошлого года объем валового регионального продукта впервые в истории превысил отметку в 1 триллион рублей, почти на 7 процентов вырос объем промышленного производства. На Сахалине и Курилах реализуются масштабные инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места.

- Мы сегодня ориентируем систему профессионального образования Сахалинской области на подготовку востребованных специалистов, способных работать по мировым стандартам. Другая важная задача - выпускники-специалисты рабочих профессий должны видеть четкие перспективы последующего трудоустройства на островных предприятиях, - отметил врио губернатора. - Соревнования «Молодых профессионалов» уже стали движущей силой развития системы образования в регионе. В прошлом году Сахалин впервые принимал национальный чемпионат «Ворлдскиллс», на регулярной основе проводятся областные состязания молодых профессионалов. Это важное движение получает все новых сторонников на островах, благодаря этому наши учебные заведения получают передовой опыт подготовки профессионалов и лучшее оборудование.

В этом году для проведения чемпионата «Молодые профессионалы» в регионе задействовано более 20 площадок, 235 экспертов и 268 участников, которые соревнуются в 47 компетенциях, что вдвое больше, чем годом ранее.

Как рассказала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, это стало возможным благодаря поддержке областных властей и наследию проведенных в 2018 году национальных состязаний «Молодых профессионалов» (WorldSkills Russia).

- После всероссийского чемпионата, который прошел в августе минувшего года, у нас осталось самое современное оборудование. Мы распределили его по учебным заведениям, что позволяет повысить возможности для подготовки ребят. Например, Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства получил тракторы для обучения механизаторов, центрифуги, ветеринарные аппараты УЗИ и специальные тренажеры для отработки хирургических навыков будущих животноводов, - рассказала Наталья Мурашова.

Валерий Лимаренко посетил две конкурсные площадки чемпионата – Институт развития образования Южно-Сахалинска, на базе которого открыт детский технопарк «Кванториум», а также Сахалинский строительный техникум жилищно-коммунального хозяйства.

В детском технопарке сегодня созданы условия для получения дополнительного образования технической направленности сахалинскими школьниками. Здесь же проходят мероприятия по ранней профориентации учащихся.

Осмотрев «Кванториум», где старшеклассники, которые впервые принимают участие в соревнованиях «Молодых профессионалов», набираются навыков в создании роботов, беспилотных систем и 3D-моделировании, Валерий Лимаренко отметил, что подобное оборудование и классы должны появиться в каждой школе области.

Во время знакомства врио губернатора с конкурсантами в строительном техникуме жилищно-коммунального хозяйства, старший мастер сварочных технологий Алевтина Верещагина рассказала, что ее площадка собрала участников из 6 районов области - Охинского, Поронайского, Холмского, Александровск-Сахалинского, а также из Южно-Сахалинска.

- Ребята выполняют сложные задачи - контрольно-сварочные соединения, производство стальных и алюминиевых конструкций. Им необходимо показать на практике все свои теоретические навыки за отведенное время, - рассказала Алевтина Верещагина.

Несмотря на то, что участники чемпионата еще студенты, они выполняют задачи, которые, порой, не под силу некоторым опытным специалистам. Как, например, Максим Отморский, учащийся второго курса корсаковского техникума по специальности «Строительство зданий и сооружений». Сегодня он приступил к созданию садовой беседки.

- Нам дали три дня на выполнение задачи. Немного волнуюсь, все-таки впервые на чемпионате. Пока все получается, рассчитываю на успех, - поделился конкурсант.

Напомним, областной чемпионат «Молодые профессионалы» проводится с 1 по 5 марта в Южно-Сахалинске при поддержке сахалинского правительства. Он направлен на усиление кадрового потенциала региона. Решение этой ключевой для островной экономики задачи находится на особом контроле временно исполняющего обязанности губернатора Валерия Лимаренко. В общей сложности в мероприятии принимают участие более 500 человек.

Победители соревнований будут отстаивать честь Сахалинской области в отборочном этапе за право участия в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы».