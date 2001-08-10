За двенадцать месяцев 2018 года в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения
За январь - декабрь прошлого года в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 6029 родившихся и 6186 умерших. Естественная убыль составила 157 человек, за аналогичный период 2017 года прирост составлял 457 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в пяти муниципальных образованиях области: «Город Южно-Сахалинск», «Анивский», «Долинский», «Курильский», «Южно-Курильский» городские округа.
В области было зарегистрировано 3658 браков и 2729 разводов против 4017 браков и 2732 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2017 года.
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - декабрь 2018 года на Сахалин и Курилы прибыло 24327 человек, из которых 53,8% – на постоянное место жительства. Выбыл 24651 человек, из которых 74,3% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 9476 человек. Миграционная убыль составила 324 человека, сообщили ТИА «Острова» в в пресс-служба Сахалинстата.
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