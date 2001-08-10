До конца 2021 года около 500 макаровских семей переселят из ветхих и аварийных домов

Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Макаровский городской округ поручил выделить району недостающее финансирование на строительство жилья – более 850 миллионов рублей. Об этом ЬИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

В первую очередь, в переселении нуждаются 260 семей, которые проживают в домах по улицам Ленина, 50 лет ВЛКСМ и 50 лет Октября. Многоэтажки признали аварийными в сентябре 2017 года. По решению главы островного региона, уже в 2019 году для переселения макаровчан начнется строительство четырех домов по улице Ленинградской.

– Все жители в ближайшее время получат официальные уведомления, по какому адресу и в какие сроки они переедут, – сказал Валерий Лимаренко. – В Макаровском районе многие семьи нуждаются в новых комфортных квартирах, поэтому принято решение вдвое увеличить финансирование на переселение из ветхого и аварийного жилья. Планируется, что по всей островной области будет сдаваться не менее 500 тысяч квадратных метров жилья каждый год, прежний показатель – около 300 тысяч. Это задача непростая и амбициозная, но денежные средства на реализацию программы по переселению заложены.

Во время своего визита в Макаров врио губернатора побывал в гостях у Галины Шашковой, которая проживает в аварийном доме №23 по улице 50 лет ВЛКСМ. Новый, 2021 год Галина Николаевна должна отпраздновать в новостройке – такую задачу поставил Валерий Лимаренко.

– Проводка у нас постоянно перегорает, в ванной свет не горит вообще. Окна мы все заклеиваем, потому что очень дует. Хорошо, что сейчас на улице тепло. Стены заколачиваем от мышей, – поделилась пенсионерка. – Радует, что до новоселья осталось совсем не долго.

Как рассказал глава администрации Макаровского городского округа Андрей Красковский, для переселения семей из ветхого и аварийного жилья также приобретаются квартиры на вторичном рынке.

– В этом году на эти цели в бюджете было предусмотрено около 15 миллионов рублей, но по поручению главы области финансирование увеличено в два раза. Жители аварийных домов могут обратиться в администрацию и переехать уже в этом году, – пояснил Андрей Красковский.

На сегодняшний день в Макаровском районе – около 16 тысяч квадратных метров жилья, которое было признано ветхим и аварийным. Переезда ждут более 800 семей, в региональном бюджете на три года были заложены средства на переселение 250 из них. Врио губернатора Сахалинской области дал поручение – переселить вдвое больше людей до конца 2021 года. Окончательно закрыть проблемный вопрос областные власти планируют за пять лет.