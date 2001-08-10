В Макарове возведут новые здания для больницы и поликлиники. Решение о необходимости возведения двух медицинских учреждений принял глава островного региона Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в муниципальное образование. Об этом ТИА "Острвоа" сообщили в департаменте информационной политики правителсьвта Сахалиснкой области.

В Макаровской центральной районной больнице в прошлом году заменили кровлю, отремонтировали сети водоотведения. На этот год запланирован капитальный ремонт первого этажа, фасада и системы электроснабжения, а также благоустройство территории.

– Реконструкция – это временное решение, в дальнейшем необходимо строительство нового здания комфортной и современной больницы. Недопустимо, чтобы главные медицинские учреждения в районе находились в таком состоянии, в котором пациенты видят их сегодня – разрушенный фасад, старая мебель, проваливающийся пол, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Предлагалось несколько вариантов: капитально отремонтировать больницу и построить поликлинику или построить больницу и в помещения прежней перевести амбулаторию. Общее мнение, что лучший путь – это строительство двух красивых и современных зданий, отвечающих всем требованиям сегодняшнего дня.

Разработка проектно-сметной документации начнется уже в этом году. На возведение каждого объекта потребуется около трех лет. Такое решение с радостью поддержало медицинское сообщество района.

Как рассказала исполняющая обязанности главного врача Макаровской центральной районной больницы Анна Кирилич, самое больное место – это поликлиническое отделение. Оно расположено вне больничного городка и находится в приспособленном помещении на первом этаже многоквартирного жилого дома.

– Соседи, которые живут на верхнем этаже, нередко затапливают медицинские кабинеты. Это создает неблагоприятную санитарную обстановку. Поэтому мы с большим воодушевлением ожидаем переезда в новую поликлинику, – сказала Анна Кирилич.

Что касается медицинского оборудования, то все запросы специалистов оперативно исполняет региональное министерство здравоохранения. На 2019 год предусмотрены финансовые средства на приобретение для Макаровской ЦРБ иммуноферментного автоматического анализатора и автомобиля скорой помощи.

Также для Макаровского района актуален кадровый вопрос. Вакантны должности врачей-терапевтов, офтальмолога, фтизиатра, оториноларинголога, акушера-гинеколога. В рамках кадровой программы на работу в городском округе ранее уже поступили невролог, акушер-гинеколог, хирург, рентгенолог.

Медицинским специалистам в Макаровском районе предоставляется служебное жилье, подъемные в размере ­от 850 тысяч до 1,05 миллиона рублей. Средняя заработная плата врачей в островном регионе по итогам 2018 года составляет 131 539 рублей тысяч рублей.

– Когда получаем расчетки, расстраиваться не приходится. Для нашего города это очень хорошая сумма, – поделилась главная медсестра Макаровской ЦРБ Вера Полькина.

Напомним, с 1 апреля по поручению Валерия Лимаренко врачей ждет дополнительное повышение заработной платы. При соответствии медицинского учреждения современным стандартам зарплата врачей-специалистов вырастет на 30 процентов, средних медицинских работников – на 10 процентов.