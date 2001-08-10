6 призовых мест заняли сотрудники МЧС России на областных соревнованиях по гиревому спорту
1 марта сотрудники подразделений МЧС России, расположенных на территории Сахалинской области, боролись за кубок Сахалинской региональной организации «Динамо» на областных соревнованиях по гиревому спорту среди команд силовых структур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
За звание сильнейших атлетов боролись команды Главного управления МЧС России по Сахалинской области, пограничного управления ФСБ, управления Федеральной службы исполнения наказаний, авиаотряда ФСБ России, управления МВД России, Сахалинской таможни и Росгвардии.
Победу в соревнованиях одержала команда пограничного управления ФСБ, участникам которой был вручен переходящий кубок. «Серебро» взяла сборная МЧС России по Сахалинской области. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Росгвардии. Всем призерам были вручены грамоты, медали и призы.
Соревнования проходили в ледовом комплексе «Кристалл», в зале подготовки тяжелоатлетов. Борьба велась среди спортсменов в 6 весовых категориях. Одержать победу было непросто – в соревнованиях принимали участие мастера и кандидаты в мастера спорта по гиревому спорту.
В личном зачете в весовой категории до 68 кг 3 место занял начальник караула 4 пожарно-спасательной части (г. Корсаков) Бондаренко Илья, в весовой категории до 73 кг 2 место занял пожарный 6 пожарно-спасательной части (г. Южно-Сахалинск) Цой Виктор, в весовой категории до 78 кг 3 место занял пожарный 7 пожарно-спасательной части (г. Южно-Сахалинск) Васильев Максим, в весовой категории до 85 кг 2 место занял старший инженер ОМП ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области Гайнутдинов Александр, в весовой категории до 95 кг 2 место занял пожарный 4 пожарно-спасательной части Незванкин Дмитрий и в весовой категории свыше 95 кг 2 место занял пожарный 2 пожарно-спасательной части (г. Южно-Сахалинск) Чайченко Евгений.
Подобные соревнования в Сахалинской области проходят ежегодно и направлены на пропаганду здорового образа жизни, а также на популяризацию гиревого спорта среди сотрудников силовых министерств и ведомств, проходящих службу в Сахалинской области.
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