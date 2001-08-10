В сахалинских теплицах к 8 марта вырастили тюльпаны в промышленных масштабах

В теплицах островного совхоза «Тепличный» накануне праздника срежут более 400 тысяч цветов. Это в два раза больше, чем еще пару лет назад. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Количества хватит, чтобы подарить весенние цветы каждой представительнице прекрасного пола в островной области. Сахалинские цветы обойдутся островитянам на 40 процентов дешевле привозных. Один цветок будет стоить 75 рублей, оптовые покупатели получат скидку.

– Луковицы тюльпанов мы заказали из Голландии. Цвета и формы подобрали на любой вкус – ярко-алые, пыльно-оранжевые, нежно-розовые, бокаловидные и похожие на пионы. Новинка этого года – сорт, в котором каждый цветок пахнет по-разному. У одного возможны фруктовые, сладкие нотки, у другого – более терпкий аромат, который сразу заполняет всю комнату, – рассказала начальник отдела материально-технического обеспечения совхоза «Тепличный» Алина Галкина.

В этом году на предприятии увеличили количество сортов тюльпанов. В 2018 году их было около 40, а в этом – около 60. Часть из них выращивается постоянно, это полюбившиеся покупателям сорта, остальные сорта – экспериментальные.

Спрос на букеты в сахалинских цветочных магазинах растет с самых первых дней весны – в день только на одной торговой точке продают по 10-15 тысяч тюльпанов. Специалисты заверяют: цветов выращено так много, что останется на весь март.

Нарастить объемы позволила модернизация мощностей предприятия. «Совхоз «Тепличный» – один из резидентов территории опережающего развития сельскохозяйственного направления «Южная», в рамках которой реализуются профильные инвестпроекты.

На предприятии построен современный тепличный комплекс общей площадью 8 гектаров. Последняя очередь введена в эксплуатацию в январе 2018 года. Это позволило увеличить объемы производства овощей, выращенных в закрытом грунте и обеспечивать жителей Сахалинской области свежими овощами круглый год. Предприятие также занимается выращиванием цветов.

Работа по модернизации сельскохозяйственных предприятий в Сахалинской области проводится в соответствии с задачами госпрограммы развития аграрной отрасли Российской Федерации.