На Шикотане начнут преподавать робототехнику

Поручение об этом по итогам поездки на остров дал врио губернатора Валерий Лимаренко. Средней общеобразовательной школе села Малокурильское передана серия электронных и робототехнических конструкторов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Образовательное учреждение недавно переехало в новое здание с просторными кабинетами и современным оборудованием. С приходом на Шикотан высокоскоростного Интернета у школьников появилась возможность участвовать в онлайн-режиме в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Значительно расширились возможности получения новейшей информации для учебного процесса. Теперь многие учащиеся, особенно старшеклассники, увлечены идеей создания роботов.

К Валерию Лимаренко с просьбой организовать в островной школе занятия по робототехнике обратился одиннадцатиклассник Максим Шенгальс.

- Я увлекаюсь 3D-моделированием и программированием, поэтому у меня такая склонность к ИТ-технологиям. Хочется их изучать, становиться сильнее в этом плане, - поделился Максим.

Через несколько дней глава области пригласил курильского школьника и его педагога по информатике Анну Хромченкову в Южно-Сахалинск, где сегодня на базе детского технопарка «Кванториум» около 300 ребят обучаются по естественно-научным и техническим программам.

- Мы, честно говоря, не ожидали приглашения, были приятно удивлены. Нас очень хорошо встретили, а школе подарили три конструктора для занятий робототехникой - «Эльвовектор», «ТРИК», LEGO MINDSTORMS EV3, - отметила педагог.

В Южно-Сахалинске для гостей с Шикотана организовали подробную экскурсию, рассказав о направлениях деятельности «Кванториума» и продемонстрировав учебное оборудование, а также работы сахалинских школьников - от несложных самодельных приборов до беспилотных летательных аппаратов и роботов.

- Интерес детей к современным технологиям необходимо поддерживать. Постараемся, чтобы в ближайшем будущем ИТ-классы появились во всех районах области, - сказал Валерий Лимаренко.

Сейчас по поручению главы региона разрабатываются курсы дистанционного обучения школьных преподавателей информатики из разных районов Сахалина и Курил. Такие уроки будут проходить в режиме видеосвязи. На Шикотане первые занятия по робототехнике благодаря поддержке областного правительства пройдут уже в мае.