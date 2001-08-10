Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2019
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14:47, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Шикотане начнут преподавать робототехнику

На Шикотане начнут преподавать робототехнику

Поручение об этом по итогам поездки на остров дал врио губернатора Валерий Лимаренко. Средней общеобразовательной школе села Малокурильское передана серия электронных и робототехнических конструкторов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Образовательное учреждение недавно переехало в новое здание с просторными кабинетами и современным оборудованием. С приходом на Шикотан высокоскоростного Интернета у школьников появилась возможность участвовать в онлайн-режиме в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Значительно расширились возможности получения новейшей информации для учебного процесса. Теперь многие учащиеся, особенно старшеклассники, увлечены идеей создания роботов.

К Валерию Лимаренко с просьбой организовать в островной школе занятия по робототехнике обратился одиннадцатиклассник Максим Шенгальс.

- Я увлекаюсь 3D-моделированием и программированием, поэтому у меня такая склонность к ИТ-технологиям. Хочется их изучать, становиться сильнее в этом плане, - поделился Максим.  

Через несколько дней глава области пригласил курильского школьника и его педагога по информатике Анну Хромченкову в Южно-Сахалинск, где сегодня на базе детского технопарка «Кванториум» около 300 ребят обучаются по естественно-научным и техническим программам.

- Мы, честно говоря, не ожидали приглашения, были приятно удивлены.  Нас очень хорошо встретили, а школе подарили три конструктора для занятий робототехникой - «Эльвовектор», «ТРИК», LEGO MINDSTORMS EV3, - отметила педагог.    

В Южно-Сахалинске для гостей с Шикотана организовали подробную экскурсию, рассказав о направлениях деятельности «Кванториума» и продемонстрировав учебное оборудование, а также работы сахалинских школьников - от несложных самодельных приборов до беспилотных летательных аппаратов и роботов.

- Интерес детей к современным технологиям необходимо поддерживать. Постараемся, чтобы в ближайшем будущем ИТ-классы появились во всех районах области, - сказал Валерий Лимаренко.

Сейчас по поручению главы региона разрабатываются курсы дистанционного обучения школьных преподавателей информатики из разных районов Сахалина и Курил. Такие уроки будут проходить в режиме видеосвязи. На Шикотане первые занятия по робототехнике благодаря поддержке областного правительства пройдут уже в мае.

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