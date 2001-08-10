Южно-Сахалинск присоединился к цветочному флешмобу

Мужчины Южно-Сахалинска спешат создать праздничное настроение в преддверии 8 Марта. В рамках акции «Вам, любимые» цветы, поздравления и комплименты милые дамы получают уже сегодня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Так, для педагогов, директоров школ и сотрудников системы образования рабочее утро в департаменте образования началось с приятного сюрприза. Общественники из организации «Наш Сахалин» накануне рабочего совещания вручили цветы и поздравили представительниц прекрасного пола с весной.

- Для нас всегда очень волнительно поздравлять милых женщин с таким светлым праздником. Сегодня от лица всех мужчин хочу выразить восхищение вашей красотой и добротой. Вы нас вдохновляете на великие дела и поддерживаете в трудную минуту, - сказал председатель РОО «Наш Сахалин» Роман Веденеев.

Первый весенний праздник, как и сами женщины, ассоциируется с цветами, именно поэтому в подарок для очаровательных южносахалинок общественники выбрали яркие тюльпаны. Так они поддержали акцию, инициированную врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, который призвал мужчин региона чаще оказывать знаки внимания женщинам.

Напомним, представители региональной организации «Наш Сахалин» активно поддерживают общественные инициативы. В октябре прошлого года РОО «Наш Сахалин» организовала высадку берез в районе пересечения улиц Комсомольской и Больничной. 35 молодых деревьев были приобретены за счет средств общественников. Сегодня совместно с департаментом образования общественники реализуют проект «Знаю Россию», направленный на патриотическое воспитание школьников.