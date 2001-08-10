Инспекторы ДПС Смирных задержали подозреваемого в нетрезвой езде
В ходе дежурства сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» был остановлен мотоцикл японского производства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
За рулем транспортного средства находился 26-летний молодой человек, у которого были явные признаки опьянения. От него исходил стойкий запах алкоголя. Стражи порядка незамедлительно отстранили гражданина от управления двухколёсным транспортом.
Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее задержанный был привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1. Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Решением суда он был приговорен к 7 месяцам условно и лишен водительских прав на 36 месяцев. Но даже несмотря на риск реального лишения свободы, злоумышленник снова сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии.
На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ - нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство помещено на спецстоянку. За злостное нарушение ПДД, будучи уже подвергнутым наказанию, санкциями данной статьи предусмотрено до двух лет лишения свободы.
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