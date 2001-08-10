Тихоокеанское
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15:09, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Выход на лед в заливе Мордвинова опасен

6 марта в заливе Мордвинова от с. Лесное до мыса Свободный под воздействием отжимного ветра и максимальных приливов возможны подвижки и взломы припая, выходить на лёд в этих местах крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

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