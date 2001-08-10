«Молодые профессионалы» соревнуются в Сахалинском областном медицинском колледже

В учебном заведении проходят состязания по одной из компетенций регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это «Медицинский и социальный уход», свои навыки и знания демонстрируют 5 студентов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Для конкурса «Молодые профессионалы» в кабинетах колледжа оборудовали тематические модули. Некоторые испытания проходили в импровизированной домашней обстановке, к примеру, когда медсестре надо было оказать помощь пациенту с сахарным диабетом. Задания участники выполняли и в больничной палате, которую тоже временно обустроили в одной из аудиторий.

- В зоне стационара у нас были пациенты с диагнозами гепатит, кахексия, бронхиальная астма. Люди, исполняющие роли пациентов – это тоже наши студенты. Они работают в соответствии с легендой, которую мы им предложили. Жалуются на определённые симптомы, имитируют соответствующее состояние, – рассказала преподаватель Сахалинского базового медицинского колледжа, главный эксперт компетенции Наталья Ким.

За всеми манипуляциями внимательно следят судьи, оценивают действия будущих медработников. Им ещё придётся поволноваться в ожидании результатов, итоги состязаний в компетенции будут объявлены не раньше 6 марта.

- В прошлом году я видела, как наши студенты участвовали в конкурсе «Молодые профессионалы» и поставила перед собой цель – пройти эти испытания. Очень волнуюсь, но стараюсь, чтобы это не отражалось на выполнении задач, – поделилась впечатлениями студентка 3-го курса Мария Курбатова.

В этот раз соревнования по компетенции «Медицинский и социальный уход» впервые проходят в медицинском колледже. Раньше студентам во время регионального этапа конкурса приходилось покидать родные стены и выполнять задачи на базе другого учебного заведения областного центра.

- Сейчас мы аккредитовали эту площадку под эту компетенцию. А планируем открывать ещё одну – «Лабораторная диагностика», проводим соответствующую подготовку. Для нас очень важно, чтобы региональный этап конкурса проходил именно здесь, это влияет на профориентацию. В этот раз к нам уже приходили школьники, всего около 80 человек. Они наблюдали за выполнением заданий, сами могли поучаствовать в мастер-классах от наших преподавателей, – отметил исполняющий обязанности директора Сахалинского базового медицинского колледжа Алексей Швец.

Напомним, что в 2018 – ом году для оснащения медицинских площадок национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил на Сахалине, было приобретено более 360 наименований предметов, от пробирок и расходных материалов до современных многофункциональных кроватей и профильных аппаратов. Всё это используется в повседневной учебной деятельности медколледжа, эти элементы можно увидеть и в тематических модулях регионального этапа чемпионата.