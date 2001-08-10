С 1 марта некоторые пригородные поезда на Сахалине сменят расписание

Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об изменения в расписании. С 1 марта пригородные поезда №6303/6305 сообщением Южно-Сахалинск-Тихая-Поронайск отправлением со станции Южно-Сахалинск в 10:20 и №6306/6304 Поронайск - Тихая – Южно-Сахалинск, отправлением со станции Поронайск в 09:55 отменяются. Причина - проведение путевых работ.

Пассажирская компания «Сахалин» приносит свои извинения за доставленные неудобства. О возобновлении движения поездов по данным маршрутам будет сообщено дополнительно.