Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2019
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16:54, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

С 1 марта некоторые пригородные поезда на Сахалине сменят расписание

Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об изменения в расписании. С 1 марта пригородные поезда №6303/6305 сообщением Южно-Сахалинск-Тихая-Поронайск отправлением со станции Южно-Сахалинск в 10:20 и №6306/6304 Поронайск - Тихая – Южно-Сахалинск, отправлением со станции Поронайск в 09:55 отменяются. Причина -  проведение путевых работ.

Пассажирская компания «Сахалин» приносит свои извинения за доставленные неудобства. О возобновлении движения поездов по данным маршрутам будет сообщено дополнительно.

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