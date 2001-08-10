На Сахалине и Курилах проживает 254 тысячи женщин

Сахалинстат подготовил к Международному дню 8 Марта некоторые данные о женщинах-островитянках. В Сахалинской области проживает 254 тысячи женщин, что составляет 52% от общего числа жителей.

Средний возраст сахалинок и курильчанок - 41 год, это на 4,8 года больше, чем у мужчин. На 1000 мужчин приходится 1075 женщин (в РФ – 1156 женщин). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Сахалинстата.

По статистике в возрасте 20 - 24 лет (когда больше всего заключается браков) численность мужчин в 1,4 раза больше, чем женщин. Причем в городской местности их больше в 1,2 раза, а на селе в 2,2 раза. А преобладание женского населения над мужским наблюдается в возрастной группе 45 лет и старше, как в городе, так и в сельской местности. В возрастной группе от 40 до 50 лет женщин больше на 3,2%, от 50 до 60 лет - уже на 14,6%. И чем старше демографическая группа, тем больше в ней женщин. В группе старше 65 лет женщин больше, чем мужчин, в 2 раза.

До ста лет и старше дожили 10 бабушек, 7 в городе и 3 на селе. Ожидаемая средняя продолжительность жизни у женщин 76 лет, у мужчин 65 лет.

В 2018 году зарегистрировано 3,7 тысячи официально созданных семей. На 100 заключенных браков приходилось 75 расторгнутых.

Женщины наравне с мужчинами трудятся во всех сферах экономики. Самые женские виды деятельности: здравоохранение, образование, гостиничный и ресторанный бизнес, финансовая деятельность, деятельность по предоставлению коммунальных и социальных услуг. Численность женщин превышает численность мужчин в торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе – в 2,4 раза, здравоохранении – в 5,1 раза, образовании – в 6,7 раз.

Женщины Сахалинской области, занятые в экономике, опережают мужчин по уровню образования. Высшее образование имеют 46 % женщин от общего числа занятых и только 34% мужчин, среднее профессиональное образование имеют 37% женщин, а мужчин опять меньше – 31%. При этом уровень занятости женщин составляет 60%, мужчин – 72%. Среди зарегистрированных безработных женщины составляют менее половины - 46% .