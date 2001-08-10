24 % опрошенных сахалинских мам не знают, как использовать маткапитал
В клиентских службах Пенсионного фонда РФ на Сахалине и Курилах провели опрос родителей о их планах по распоряжению средствами федерального материнского капитала. Почти 24 % мам еще не решили, как использовать государственную поддержку.
В клиентских службах Пенсионного фонда РФ на Сахалине и Курилах родителям, пришедшим за оформлением сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК), предлагали заполнить опросный лист. В таблице мамам и папам необходимо было отметить по каким направлениям семья планирует распорядиться средствами маткапитала.
Всего в опросе приняли участие 1 тыс. 409 островных родителей. Часть из них, а это 16,3 %, пожелали получать средства маткапитала в виде ежемесячной выплаты. К слову, её размер в 2019 году составляет 14 тыс. 536 рублей.
Большинство опрошенных, 31 %, предпочтут использовать средства МСК для улучшения жилищных условий. При этом еще 11,8 % родителей, для улучшения жилищных условий, хотят участвовать в программе льготного кредитования (под 6 % годовых).
На образовательные услуги «детские деньги» направят 9,2 % родителей, а на дошкольное образование, не дожидаясь трехлетия малыша, средствами воспользуются 7,6 % родителей. Для формирования накопительной пенсии мамы и на социальную адаптацию ребенка-инвалида средства МСК планируют применить 0,2 % и 0,07% опрошенных родителей соответственно.
А 23,7 % островных мам и пап пока вовсе не решили, как лучше использовать эти средства. Но их никто не торопит, так как получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453 тысячи рублей. Возможность вступления в федеральную программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть, для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года.
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