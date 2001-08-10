Районы Сахалинской области получили новые школьные автобусы

Восемь «Газелей» поступили в школы островного региона. Ключи и сертификаты от автобусов представителям муниципалитетов сегодня вручил исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Сергей Наумов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики области.

Новые школьные автобусы будут направлены в учебные заведения островного региона в связи с открытием новых маршрутов, а также увеличением числа детей, которым необходима доставка к местам учебы. Собственный транспорт получили сельские и городские школы Анивского, Долинского и Холмского районов.

- Главная задача, которую перед областным правительством обозначил глава региона Валерий Лимаренко – создать равные условия для качественного образования всех детей, независимо от их места жительства, материального положения, здоровья и любых других возможностей, - отметил Сергей Наумов. – Немаловажной является доставка детей из дома до места учебы и обратно. Приоритет в данном вопросе - безопасность школьников, поэтому областное правительство продолжает поэтапное обновление парка автотранспортных средств для перевозки детей.

Все поступившие автобусы соответствуют требованиям государственного стандарта. Они рассчитаны на 17 посадочных мест, из них – 15 для детей и 2 места для взрослых сопровождающих. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем, рабочее место которого оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Сидения имеют специальные ремни безопасности. Кроме того, в автобусах установлены багажные полки для ранцев. Все машины оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Директор Долинской средней общеобразовательной школы №1 Ирина Шабалина сегодня получила ключи от трех автобусов. Один - для перевозки своих учеников, еще два уедут в села Стародубское и Быков.

- Раньше у нас не было собственного транспорта, его приходилось брать у соседей из второй школы. Мы очень рады, что теперь у нас есть свой автобус, мы сможем не только сопровождать детей на учебу, но и посещать спортивные и культурные мероприятия, - отметила Ирина Шабалина.

В минувшем году для школ области за счет регионального бюджета было приобретено 16 машин. Школьный автобусный парк продолжает обновляться. В областном бюджете 2019 года на эти цели предусмотрены средства в размере 30 миллионов рублей.