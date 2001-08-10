Жительниц Южно-Сахалинска поздравили с наступающим 8 марта

Торжественное мероприятие «Ода женщине» прошло в Доме культуры «Родина». Его почетными гостьями стали жительницы областной столицы: ветераны, представительницы общественных организаций, педагоги, многодетные мамы и женщины с активной жизненной позицией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С самым прекрасным и теплым весенним праздником горожанок поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин:

- По статистике, сегодня в Южно-Сахалинске проживают 108 тысяч женщин и 98 тысяч мужчин. Так на чьих плечах держится наш город? Ответ очевиден! Женщина - это лучшее, что создала природа. Вы - мамы и жены, подруги и соратницы, коллеги по работе и даже начальницы. И все всегда у вас получается на отлично! Я благодарю вас за вклад в развитие нашего города и всей страны, за рождение и воспитание детей. Желаю вам, чтобы рядом с вами были те, кто дарит вам свою любовь. Живите яркой и красивой жизнью! Пусть станут явью все ваши мечты! Ну а мы, мужчины, сделаем все, чтобы в ваших глазах всегда сияли лучики счастья! С праздником!

Кульминацией торжественного вечера стала церемония награждения женщин за заслуги перед Южно-Сахалинском. Так, почетную грамоту администрации города получила председатель общественного совета областной столицы Светлана Швец.

За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и неоценимый вклад в развитие системы образования Южно-Сахалинска отмечена проректор Сахалинского государственного университета по воспитательной работе и организационным вопросам кандидат филологических наук Светлана Барышникова. Сергей Надсадин вручил ей благодарственное письмо, а также букет белоснежных роз и хризантем.

- Выражу мнение, пожалуй, всех присутствующих в этом зале, что нам сегодня особенно приятно слышать теплые слова и получать эти прекрасные цветы от человека, который, как и все мы, вкладывает душу и сердце в свою работу, чтобы наш город с каждым годом становился краше и комфортнее. Спасибо Вам за это, Сергей Александрович, - со сцены отметила Светлана Барышникова.

Также благодарственные письма администрации города получили учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 им. Героя России Сергея Ромашина Ольга Гороховская и четыре многодетные мамы. Южносахалинки Дарья Голубева, Анастасия Батталова, Анастасия Янычева воспитывают по трое детей, а Оксана Малахова - семерых. Особую трогательность мероприятию придали малыши, выходившие вместе с мамами на сцену. А одна кроха, едва научившаяся говорить, даже исполнила небольшое стихотворение и посвятила его всем бабушкам.

Эстафету от начинающей артистки подхватили творческие танцевальные и вокальные коллективы. Украшением торжественного вечера стало выступление мужского квартета «Триумф». По завершении концерта ни одна женщина не покинула зрительный зал без подарка: волонтеры вручили гостьям главные символы наступающего праздника - живые цветы.