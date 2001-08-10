В Дальнее пойдет дополнительный поезд

С 11 марта пассажирская компания «Сахалин» запускает дополнительный пригородный поезд по направлению Южно-Сахалинск – Дальнее – Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании. Отправляться из начальной точки он будет прибывать в 17:40, прибывать в Дальнее - в 17:50.

- К нам стали поступать обращения от пассажиров о том, что есть необходимость в добавлении еще одного поезда. Нам важно, чтобы пассажирам было удобно. Кстати, информацию от пассажиров мы получили во время проведения «Часа пассажира». Это удобная форма общения и эффективная, - рассказали в пассажирском отделе.

Отметим, время в пути составит всего 10 минут, а стоимость проездного билета – 9 рублей.