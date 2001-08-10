На Сахалине хотят вдвое снизить очереди в поликлиниках

Валерий Лимаренко поручил вдвое сократить время ожидания в сахалинских медучреждениях. На заседании коллегии регионального минздрава глава Сахалинской области назвал реализацию проекта «Бережливая поликлиника» одним из приоритетов в сфере здравоохранения, сообщили ТИА «Острова» в правительстве.

По инициативе Лимаренко поликлиники на Сахалине и Курилах должны до конца следующего года начать работать по принципам «бережливости».

– Суть проекта в том, что пациенты получают необходимый объем медицинской помощи, проводя в учреждениях здравоохранения гораздо меньше времени, – отметил врио губернатора островной области. – Нельзя допускать, чтобы человек с 5 утра стоял в очереди для записи на прием, месяцами ожидал сложного исследования и видел только хмурые лица врачей. Пациент, приходя в больницу или поликлинику, должен чувствовать себя комфортно и встречать доброжелательное отношение специалистов. В таких условиях у человека будет желание уделять больше внимания собственному здоровью, что, в конечном итоге, приведет к увеличению продолжительности жизни сахалинцев и курильчан.

В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин подчеркивал необходимость перехода российских медучреждений на высокие стандарты «бережливости». По словам главы государства, в поликлиниках не должно быть места ненужному хождению по кабинетам, избыточной бумажной работе врачей и лабораторий. Взамен этого необходимо создавать комфортную среду для пациентов и медицинских работников.

В Сахалинской области уже есть положительные примеры реализации федерального проекта «Бережливая поликлиника». В 2017 году первыми работу в новом формате начали детская поликлиника и поликлиника №2 Южно-Сахалинска. Благодаря этому здесь вдвое сократились очереди в регистратуру, время ожидания приема специалистов и медицинских процедур.

По поручению Валерия Лимаренко проект в регионе расширяется: недавно к нему подключились областная стоматологическая поликлиника, поликлиническое отделение областной больницы, а также корсаковская поликлиника. В этом году новую модель внедрят еще в 20 учреждениях здравоохранения в различных районах области.

– Принципы «бережливого производства» в поликлиниках не только на Сахалине, но и по всей стране помогают внедрять специалисты госкорпорации «Росатом», – рассказала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения области Мила Тен. – Федеральный проект нацелен на то, чтобы беречь время пациента и на то, чтобы он получал медицинские услуги в комфортных условиях. Сахалинцы сразу замечают положительные моменты и благодарят сотрудников наших «бережливых» учреждений.

Так, в южно-сахалинской поликлинике №2 привычную регистратуру с окнами разделили на картохранилище, call-центр, который занимается только звонками, и открытую регистратуру. Пациентов и сотрудников разделяет лишь стойка высотой по пояс, благодаря чему между посетителями и персоналом исчезают барьеры в общении.

Разработана новая маршрутизация пациентов: здоровых, кто пришел в профилактическом порядке, и больных, кому требуется неотложная помощь, развели по разным потокам.

Также в поликлинике модернизировали работу процедурного кабинета и ввели электронную запись на сдачу анализов. Все результаты фиксируются в цифровом формате, и любой врач может познакомиться с лабораторных исследований пациента.

Подводя итоги коллегии, глава Сахалинской области отметил, что в сфере здравоохранения в островном регионе стоят амбициозные задачи, но все они выполнимы. Чтобы сахалинцы и курильчане ощутили положительные изменения, в работу по улучшению условий и качества оказания медпомощи должен включиться каждый сотрудник медицинской отрасли.

На развитие здравоохранения региона в 2019 году направят 32,7 миллиарда рублей. Более чем в два раза, по сравнению с прошлым годом, будут увеличены объемы финансирования на закупку оборудования и проведение капитального ремонта больниц и поликлиник на Сахалине и Курилах.

Решается еще одна важная задача – на 100 процентов укомплектовать сахалинского медучреждения кадрами. Для этого создаются все условия: целевые направления в ведущие медицинские вузы страны, предоставление служебного жилья, выплата самых высоких в России подъемных. Для участников кадровой программы подъемные будут составлять от 1,5 до 2,6 миллионов рублей, в зависимости от района области.

Кроме того, с 1 апреля этого года в сахалинских больницах и поликлиниках, отвечающих современным стандартам, будет повышена заработная плата врачей – на 30 процентов, среднего медперсонала – на 10 процентов.

Медицинское сообщество с воодушевлением приняло грядущие преобразования, поддержав новые инициативы Валерия Лимаренко. Работники здравоохранения отметили, что всегда будут ставить во главу угла главный принцип – заботу о людях.

В завершении мероприятия Валерий Лимаренко ответил на вопросы медработников и вручил награды руководителям нескольких учреждений здравоохранения. Всех женщин глава региона поздравил с наступающим 8 марта, и каждая получила в подарок розы и тюльпаны.