Новоалександровцы проголосовали за реконструкцию сквера Молодежного
Очередное собрание по выбору проектов в сфере капитального строительства территорий населенных пунктов накануне вечером прошло в центре народной культуры «Радуга». Жители Новоалександровска для участия в муниципальном отборе областной программы инициативного бюджетирования предложили 2 проекта: строительство спортивного комплекса на ул. Науки и реконструкцию сквера Молодежного, сообщили ТИА «Острова» в
В начале встречи первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталья Куприна напомнила собравшимся, что инициативное бюджетирование было запущено сахалинским правительством в 2018 году. Тогда состоялись всего 4 встречи. Сегодня в конкурсе, реализуемом при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора островного региона Валерия Лимаренко, участвуют все входящие в состав городского округа населенные пункты.
- Хочу напомнить, что в 2018 году проект по созданию сквера, предложенный вашей территорией, вошел в число лидеров. С этого года мы приступили к его реализации: сейчас ведется проектирование. К концу 2020-го мы увидим результаты. У вас есть хороший опыт, поэтому нельзя останавливаться на достигнутом, надо идти дальше и развивать свою территорию, - сказала Наталья Куприна.
Первым на защиту своего проекта вышел житель планировочного района Роман Щемелев. Мужчина предложил возвести на ул. Науки спортивный комплекс.
- Проект этот типовой. Три подобных многофункциональных спортивных зала для занятий детей и взрослых уже функционируют в Южно-Сахалинске, Ново-Александровске и Луговом. Число жителей нашего планировочного района с каждым годом увеличивается, возрастает и потребность в занятиях спортом. В районе ул. Науки нет никаких спортивных объектов, но есть старый хоккейный корт. Вот на его месте я и предлагаю возвести комплекс с большим функционалом, - отметил Роман Щемелев.
Присутствующий на встрече заместитель директора департамента землепользования Сергей Табаков пояснил собравшимся, что представленный докладчиком земельный участок находится в федеральной собственности, а одним из основных критериев для отбора на конкурс является принадлежность земли и объектов муниципалитету. Южно-Сахалинску не предоставят разрешение на освоение данного участка. После длительных обсуждений был предложен альтернативный вариант - в случае победы новый спортивный объект разместить на земельном участке восточнее реки Красносельской (район школы № 31, севернее ул. 3-й Строительной).
Проект по реконструкции сквера Молодежного на суд зрителей представил Иван Мурсков. По его мнению, существующий на территории планировочного района сквер требует усовершенствования. В рамках реконструкции предложено оборудовать велодорожки для детей и взрослых, озеленить территорию и построить современный скейт-парк. Также докладчик уверен, что необходимо привести в порядок и примыкающий к скверу хоккейный корт: отремонтировать ограждение и оборудовать теплые раздевалки. Одной из самых необходимых деталей на территории сквера мужчина видит установку стационарного туалета.
Выслушав докладчика, присутствующие в зале жители планировочного района задали вопрос об освещении сквера и выгуле собак.
- Это лишь предварительный проект, в случае победы в него будут внесены все пожелания. Что касается четвероногих друзей, то на территории сквера выставят таблички, запрещающие выгул животных. Остается надеяться на сознательность владельцев собак, - добавил Иван Мурсков.
Эксперты из числа представителей профильных структурных подразделений администрации одобрили проект.
По окончании собрания состоялось голосование: с небольшим отрывом победу одержал проект по реконструкции сквера Молодежного. Выбранные участниками встречи делегаты представят его 29 марта на городском этапе.
Встречи по выбору проектов в сфере капитального строительства территорий населенных пунктов продолжаются. Следующее собрание состоится 11 марта в Синегорске.
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