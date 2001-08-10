Радиационный фон в Сахалинской области составил 12,2 микрорентгена в час

Специалистами ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора подведены итоги работы учреждения за февраль 2019 года.

Так, сообщили ТИА «Острова», в период с 1 по 28 февраля 2019 года в бактериологическом отделе ФГБУ «Сахалинская МВЛ» проведено 389 исследований патологического и биологического материала, а также смывов с производственных помещений и технологического оборудования. Из них в рамках государственного задания проведено 270 исследований. Получено 5 положительных результатов. Из них: в 2-х пробах смывов с технологического оборудования коли-титр не соответствует нормативным значениям; в 2 соскобах с кожи мелких домашних животных обнаружен стафилококк; в 1 соскобе с кожи мелкого домашнего животного обнаружен дерматомикоз.

Специалисты отдела ежедневно осуществляют контроль мощности дозы гамма-излучения на территории лаборатории и в контрольных пунктах области. Среднее значение гамма-фон составляет 12,2 мкР/час, что не превышает значений многолетних наблюдений.

В феврале 2019 года специалистами отдела ветеринарно-санитарной экспертизы «Сахалинская МВЛ» проведено 513 исследований по 127 пробам пищевой продукции и воды.

Из них в рамках пищевого мониторинга и государственной работы (безопасность пищевой продукции) поступило 49 проб пищевой продукции, по которым проведено 86 исследований. Положительных результатов не выявлено. Кроме того, два специалиста отдела прошли обучение по теме «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве» в АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии».

В указанный период специалистами диагностического отдела «Сахалинская МВЛ» проведено 707 исследований проб пищевой рыбной продукции, биологического и патологического материала от животных, птиц, рыб. Из них в рамках государственных работ – 246 исследований. Всего получен 61 положительный результат. Из них 56 приходится на гельминты в рыбе (в неживом виде) - это анизакиды, нибелинии, акантоцефалы и другие.

В 4 пробах фекалий от мелкого рогатого скота обнаружены яйца и личинки гемонхусов, выявлен 1 случай носительства лептоспироза у крупного рогатого скота.

Также один специалист отдела прошел обучение по теме «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве» в АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии».

За февраль месяц 2019 года в отделе токсикологии, биохимии и микологии проведено 942 исследования, из них 118 – в рамках государственного задания. Выявлено положительных исследований – 50. Из них: в 15 пробах молока и молочной продукции выявлен афлатоксин М1 скрининговым методом; 31 положительный результат по физико-химическим показателям воды природной поверхностной; 3 положительных исследования по физико-химическим показателям мяса от вынужденно убитых животных; 1 превышение массовой доли крахмала в сосисках.

В феврале 2019 года на радиологические исследования поступило 90 проб рыбной продукции, нерыбных объектов промысла, мяса, кормов для сельскохозяйственных животных. По доставленным образцам специалистами радиологического отдела проведено 199 исследований на содержание стронция-90, цезия-137 и цезия-134, в том числе - 41 исследование в рамках государственного задания. Содержание радиоактивных веществ не превышает норм радиационной безопасности.

Специалисты отдела ежедневно осуществляют контроль мощности дозы гамма-излучения на территории лаборатории и в контрольных пунктах области. Среднее значение гамма-фон составляет 12,2 мкР/час, что не превышает значений многолетних наблюдений.

В феврале 2018 г. в отдел карантина растений поступило всего 78 проб, проведено 82 исследования плодоовощной продукции, торфа, круп, саженцев, срезов цветов и горшечных растений.

В рамках государственного задания проведено 6 исследований. Всего выявлено 5 положительных проб - западный цветочный трипс в срезах цветов.