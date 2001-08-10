Наумов встретился со студентами СахГУ
Участие молодежи в кадровом конкурсе «Команда Сахалинской области» стало главной темой встречи студентов Сахалинского государственного университета с и. о. председателя правительства Сахалинской области Сергеем Наумовым. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.
– Я заметил, что в вашем вузе много активных студентов, занимающихся внеучебной деятельностью, и это прекрасно, – отметил Наумов. – Такие люди могут помочь в улучшении качества жизни на Сахалине, заняться после окончания университета решением социальных вопросов и многое другое.
И. о. главы правительства рассказал студентам о перспективах участия в конкурсе «Кадровый резерв Сахалинской области». Для победителей предусмотрено до 10 образовательных грантов по 1 миллиону рублей на модульную программу развития управленческих навыков в ведущих российских вузах, до 15 грантов на реализацию лучших волонтерских, молодежных проектов, социального предпринимательства на территории Сахалинской области.
Лучшие из лучших смогут претендовать на ряд должностей в островном регионе: министры и заместители министров регионального правительства, начальники управлений и департаментов, заместители глав муниципальных образований). Еще десяток должностей резервируется в деловом секторе (руководители департаментов корпораций, работающих на территории региона).
Кроме того, каждый участник пройдет специальные курсы, получит именную грамоту и индивидуальный отчет по результатам тестирования.
В конкурсе могут участвовать студенты пятых-шестых курсов и работающие жители Сахалинской области. Поскольку в СахГУ большинство направлений имеют только 4 курса и бакалавриат. Со стороны администрации университета Сергею Наумову предложили вариант модели стажерской программы, участники которой, обучаясь на последних курсах по программам среднего профессионального образования и высшего образования, пройдут подготовительный этап и смогут стать стажерами в ведомствах, на предприятиях и в организациях. Это будет большим шансом для выпускников быть трудоустроенными на разные категории должностей.
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