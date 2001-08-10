Сахалинские железнодорожники впервые принимают участие в чемпионате WorldSkills Russia

Молодые сотрудники эксплуатационного локомотивного депо Южно-Сахалинска и учащиеся Сахалинского подразделения Дальневосточного учебного центра профессиональных квалификаций приняли участие в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – впервые в истории мероприятия. Пятеро помощников машиниста (действующих и проходящих обучение) в возрасте до 22 лет соревновались в компетенции «Управление железнодорожным транспортом» на базе центра в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточной железной дороге.

Победитель трехдневного отбора, Андрей Мартыненко, был накануне награжден золотой медалью на торжественной церемонии закрытия чемпионата. В начале апреля он отправится в Ярославль, там пройдут соревнования на право участия в финале WorldSkills Russia, который состоится в мае текущего года в Казани.

- Для нас жизненно важно повышать престиж профессии железнодорожника. В ближайшем будущем мы ждем появление новой техники и инновационных технологий, внедрять и реализовывать которые должна молодежь. За ней будущее железнодорожного транспорта, - оценил итоги регионального чемпионата Александр Гавриленко, заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению.

За дни чемпионата на конкурсной площадке с экскурсиями прошли почти 500 учеников из школ областного центра, с ними проводились занятия в рамках кампании профориентации. Кроме основных конкурсантов, испытания на площадке проходили школьники, занимающиеся в кружке «Юный железнодорожник». Они выполняли те же задания, что и их взрослые коллеги, показав отличные результаты.

Знания и умения конкурсантов оценивали по пяти модулям преподаватели Центра, а также машинисты-инструкторы и инженеры депо. На интерактивном тренажере, имитирующем кабину тепловоза ТГ-16М, участники демонстрировали ведение поезда. Другие модули посвятили проверке знаний Правил технической эксплуатации железных дорог и работе с механическим оборудованием. В последнем модуле участники проводили «реанимацию» специального манекена, демонстрируя навыки оказания первой помощи.

Сахалинское подразделение учебного центра стало первым учебным заведением ОАО «РЖД» на полигоне Дальневосточной железной дороги, принявшим участие в чемпионате WorldSkills Russia, крупнейших российских и международных соревнованиях по оценке профессионального мастерства. В конкурсных испытаниях, которые проходили на Сахалине с 1 по 5 марта на базе профессиональных образовательных учреждений, приняли участие 268 конкурсантов и 235 экспертов. Соревнования были организованы по 47 компетенциям.