Сахалинские железнодорожники впервые принимают участие в чемпионате WorldSkills Russia
Молодые сотрудники эксплуатационного локомотивного депо Южно-Сахалинска и учащиеся Сахалинского подразделения Дальневосточного учебного центра профессиональных квалификаций приняли участие в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – впервые в истории мероприятия. Пятеро помощников машиниста (действующих и проходящих обучение) в возрасте до 22 лет соревновались в компетенции «Управление железнодорожным транспортом» на базе центра в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточной железной дороге.
Победитель трехдневного отбора, Андрей Мартыненко, был накануне награжден золотой медалью на торжественной церемонии закрытия чемпионата. В начале апреля он отправится в Ярославль, там пройдут соревнования на право участия в финале WorldSkills Russia, который состоится в мае текущего года в Казани.
- Для нас жизненно важно повышать престиж профессии железнодорожника. В ближайшем будущем мы ждем появление новой техники и инновационных технологий, внедрять и реализовывать которые должна молодежь. За ней будущее железнодорожного транспорта, - оценил итоги регионального чемпионата Александр Гавриленко, заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению.
За дни чемпионата на конкурсной площадке с экскурсиями прошли почти 500 учеников из школ областного центра, с ними проводились занятия в рамках кампании профориентации. Кроме основных конкурсантов, испытания на площадке проходили школьники, занимающиеся в кружке «Юный железнодорожник». Они выполняли те же задания, что и их взрослые коллеги, показав отличные результаты.
Знания и умения конкурсантов оценивали по пяти модулям преподаватели Центра, а также машинисты-инструкторы и инженеры депо. На интерактивном тренажере, имитирующем кабину тепловоза ТГ-16М, участники демонстрировали ведение поезда. Другие модули посвятили проверке знаний Правил технической эксплуатации железных дорог и работе с механическим оборудованием. В последнем модуле участники проводили «реанимацию» специального манекена, демонстрируя навыки оказания первой помощи.
Сахалинское подразделение учебного центра стало первым учебным заведением ОАО «РЖД» на полигоне Дальневосточной железной дороги, принявшим участие в чемпионате WorldSkills Russia, крупнейших российских и международных соревнованиях по оценке профессионального мастерства. В конкурсных испытаниях, которые проходили на Сахалине с 1 по 5 марта на базе профессиональных образовательных учреждений, приняли участие 268 конкурсантов и 235 экспертов. Соревнования были организованы по 47 компетенциям.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:21 1 Марта «Сударыня-Масленица» приглашает сахалинцев в парк
- 15:13 28 Февраля Инспекторы ДПС обнаружили у жителя областного центра наркотическое вещество
- 18:01 1 Марта В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса проектов «Мы и наш город»
17:50 28 Февраля Победителем областных соревнований «Служить России» стала команда из села Сокол
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
15:50 7 Февраля Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
11:34 8 Февраля Строительство новой школы в Шахтерске начнется в этом году
18:00 8 Февраля Зрителей церемонии открытия игр «Дети Азии» обеспечат подушками и пледами
Выбор редакции
- 16:40 Вчера Пристав арестовал у сахалинца часы и седьмой «айфон»
- 15:51 Вчера В Дальнее пойдет дополнительный поезд
- 11:54 Вчера Жительниц Южно-Сахалинска поздравили с наступающим 8 марта
- 11:05 Вчера Сразу две должности заместителя председателя правительства выносятся на кадровый конкурс «Команда Сахалинской области»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?