В областном центре чествовали сахалинских школьников – победителей олимпиады
Более 120 сахалинских школьников заняли призовые места на региональном этапе всероссийской олимпиады. Торжественная церемония чествования победителей прошла 5 марта в Южно-Сахалинске. Заслуженные награды получили 94 призера и 27 победителей. Школьников наградили дипломами, памятными кубками и медалями, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики регионального правительства.
- Сахалинская область участвует в олимпиадном движении более 30 лет. Школьники показывают достойные результаты и с каждым годом увеличивается количество победителей и призеров, - отметила первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Мирова.
По итогам нынешней олимпиады некоторые ребята оказались лучшими сразу по нескольким предметам. Например, Ангелина Богачевская из гимназии №2 Южно-Сахалинска стала лучшей в литературе и обществознании, ученица лицея №2 Южно-Сахалинска Юлия Ким – в биологии и экологии, Александр Беспалов из гимназии №2 стал призером по физике и победителем в олимпиаде по математике.
Одиннадцатиклассник Данил Подгородецкий из гимназии поселка Ноглики участвовал в двух олимпиадах – по МХК и обществознанию. Школьник отмечает, что залог успеха – это упорная подготовка.
- По обществознанию я стал призером, а по МХК – победителем. В будущем собираюсь поступать в Новосибирский госуниверситет на экономиста, победа в олимпиаде даст мне дополнительные баллы. В олимпиаде по МХК решил участвовать для себя. Предмет интересный, мне понравилось и даже получил эстетическое удовольствие, - поделился Данил Подгорецкий.
Напомним, региональный этап олимпиады по 17 предметам среди обучающихся 9-11 классов проходил с 14 января по 25 февраля. В этом году в нем принимало участие 478 старшеклассников из 17 районов области.
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