К 2021 году проблема нехватки яслей на Сахалине и Курилах будет полностью закрыта

Такая информация была озвучена сегодня на встрече врио губернатора с членами правления Сахалинского регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России».

В ходе беседы обсуждались актуальные социальные вопросы жизни островного региона. Накануне Международного женского дня глава области поздравил пришедших на встречу женщин с наступающим праздником.

— Ваша организация по роду своей деятельности больше других соответствует духу этого праздника. Ведь изначально он был призван привлечь внимание общества к вопросам защиты прав женщин. И именно это направление в работе Союза является одним из основных. Во многом благодаря усилиям таких объединений как ваше, в современном мире женщины играют все более значимую роль в экономической, политической жизни, а в социальной сфере и вовсе занимают лидирующие позиции, — обратился Валерий Лимаренко к собравшимся.

Вопрос о том, какие меры предпринимаются в Сахалинской области по повышению доступности садов для детей ясельного возраста, задала директор литературно‐художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», член Общественной палаты Сахалинской области Евгения Фирсова. Она рассказала, что молодые специалисты, работающие в ее организации, готовы выйти на работу, но не могут из-за того, что им некуда устроить детей.

— Сейчас совместно с депутатами Сахалинской областной Думы мы разрабатываем специальную программу, чтобы к 2021 году полностью закрыть проблему нехватки яслей на Сахалине и Курилах, — сказал глава области.

Медиаменеджер Ольга Викулова выступила с инициативой о введении пакета льгот для молодых жителей области, возвращающихся на остров после учебы в вузах. По ее мнению, надо сделать так, чтобы ребята получали подъемные и жилье при трудоустройстве на островных предприятиях. Директор школы №32 Южно-Сахалинска Светлана Бетнарская предложила организовать бесплатное питание не только для учеников начальных классов, но и всех школьников.

Больше всего на встрече прозвучало вопросов, касающихся сферы здравоохранения. Собравшихся интересовало: будут ли региональные власти оказать финансовую помощь для направления на лечение за пределы области; планируется ли проводить диспансеризацию и профилактические осмотры на предмет выявления онкологических заболеваний; как решается кадровый вопрос.

Валерий Лимаренко пояснил, что сбережение здоровья жителей области – одна из приоритетных задач островного правительства. Он рассказал, что накануне встречался с главными врачами районных больниц. Перед ними поставлена задача снижения смертности в области.

В рамках встречи также обсуждались вопросы, озвученные в Послании Президента Федеральному Собранию, в том числе по поддержке семей с детьми. В частности, было предложено повысить возрастной ценз до 30 лет для получения материальной помощи женщинам, которые рожают первенца. Сейчас такой мерой поддержки могут воспользоваться сахалинки в возрасте с 19 до 25 лет.

Инициативы активисток «Союза женщин России» взяты в работу. В завершение встречи Валерий Лимаренко отметил, что правительство Сахалинской области продолжит и дальше оказывать содействие в работе регионального отделения «Союза женщин России» и в честь 8 марта подарил каждой женщине букет цветов.