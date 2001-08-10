Сергей Надсадин принял участие в собрании ветеранов органов государственной безопасности

Прошедшая накануне встреча была посвящена Международному женскому дню. В преддверии 8 Марта защитники Отечества поздравили прекрасную половину ветеранского сообщества, а вдов островных военнослужащих наградили медалями от островного управления ФСБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Перед началом мероприятия в зале оживленно. В таком составе собираются нечасто, поэтому активно обсуждают последние новости и вспоминают службу. Нина Другова, одна из участниц встречи, по-своему защищала Родину почти полвека, будучи библиотекарем в войсковых частях по всей России. Последняя запись в трудовой книжке была сделана уже на Сахалине, где женщина отработала без малого 35 лет. Её муж подполковник Геннадий Другов служил здесь же, покорял небо. Он ушел из жизни несколько лет назад. Теперь женщина посещает собрания ветеранов и активно участвует в деятельности движения за двоих.

- Я скучаю по службе в родном полку. Продолжала бы работать, но у меня случился инфаркт. А сейчас я просто благодарю своих ветеранов, которые не забывают, помогают. Собираемся почти по всем праздничным датам – 23 февраля, 8 Марта. На день рождения все меня поздравляют в моей родной части, - рассказала Нина Ивановна.

В рамках встречи Нина Другова и другие участники ветеранского движения получили награды из рук и. о. начальника УФСБ России по Сахалинской области Сергея Белоусова. Он зачитал приветственный адрес от руководства регионального управления и поздравил женщин-ветеранов с наступающим праздником. Присоединился к поздравлению и Сергей Надсадин. Мэр островной столицы регулярно встречается с активом движения и всегда оказывает необходимую поддержку в решении насущных проблем, отметил руководитель организации, Александр Иванча.

- Мы востребованы городом, поэтому настроение у наших ветеранов очень хорошее. Они активно участвуют в общественной жизни, ходят в школы, ездят в воинские части, выступают там, делятся своим опытом, потому что являются теми людьми, которые строили экономику нашей области и города, - подчеркнул Александр Иванча, председатель Сахалинской общественной организации ветеранов органов госбезопасности.