Сергей Надсадин принял участие в собрании ветеранов органов государственной безопасности
Прошедшая накануне встреча была посвящена Международному женскому дню. В преддверии 8 Марта защитники Отечества поздравили прекрасную половину ветеранского сообщества, а вдов островных военнослужащих наградили медалями от островного управления ФСБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Перед началом мероприятия в зале оживленно. В таком составе собираются нечасто, поэтому активно обсуждают последние новости и вспоминают службу. Нина Другова, одна из участниц встречи, по-своему защищала Родину почти полвека, будучи библиотекарем в войсковых частях по всей России. Последняя запись в трудовой книжке была сделана уже на Сахалине, где женщина отработала без малого 35 лет. Её муж подполковник Геннадий Другов служил здесь же, покорял небо. Он ушел из жизни несколько лет назад. Теперь женщина посещает собрания ветеранов и активно участвует в деятельности движения за двоих.
- Я скучаю по службе в родном полку. Продолжала бы работать, но у меня случился инфаркт. А сейчас я просто благодарю своих ветеранов, которые не забывают, помогают. Собираемся почти по всем праздничным датам – 23 февраля, 8 Марта. На день рождения все меня поздравляют в моей родной части, - рассказала Нина Ивановна.
В рамках встречи Нина Другова и другие участники ветеранского движения получили награды из рук и. о. начальника УФСБ России по Сахалинской области Сергея Белоусова. Он зачитал приветственный адрес от руководства регионального управления и поздравил женщин-ветеранов с наступающим праздником. Присоединился к поздравлению и Сергей Надсадин. Мэр островной столицы регулярно встречается с активом движения и всегда оказывает необходимую поддержку в решении насущных проблем, отметил руководитель организации, Александр Иванча.
- Мы востребованы городом, поэтому настроение у наших ветеранов очень хорошее. Они активно участвуют в общественной жизни, ходят в школы, ездят в воинские части, выступают там, делятся своим опытом, потому что являются теми людьми, которые строили экономику нашей области и города, - подчеркнул Александр Иванча, председатель Сахалинской общественной организации ветеранов органов госбезопасности.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 Сегодня К 2021 году проблема нехватки яслей на Сахалине и Курилах будет полностью закрыта
- 08:23 Сегодня 2,5 тысяч человек уже подали заявки на участие в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап»
- 09:05 Сегодня Сахалинские волейболистки примут участие в турнире в Уссурийске
12:46 Сегодня Сергей Надсадин принял участие в собрании ветеранов органов государственной безопасности
16:21 1 Марта «Сударыня-Масленица» приглашает сахалинцев в парк
- 15:13 28 Февраля Инспекторы ДПС обнаружили у жителя областного центра наркотическое вещество
- 18:01 1 Марта В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса проектов «Мы и наш город»
17:50 28 Февраля Победителем областных соревнований «Служить России» стала команда из села Сокол
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
15:50 7 Февраля Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
11:34 8 Февраля Строительство новой школы в Шахтерске начнется в этом году
18:00 8 Февраля Зрителей церемонии открытия игр «Дети Азии» обеспечат подушками и пледами
Выбор редакции
- 17:49 Сегодня Масленица в Южно-Курильске переносится на день
- 17:01 Сегодня Международный женский день прекрасная половина сахалинской полиции отметила соревнованиями по стрельбе
- 16:49 Сегодня Работники сферы культуры Южно-Сахалинска подвели итоги работы за 2018 год
- 14:35 Сегодня Сильнейшие легкоатлеты соревнуются в областном центре
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?