Мужчины пассажирской компании «Сахалин» поздравили сахалинских женщин

Сегодня пригородный поезд Корсаков-Южно-Сахалинск встречали мужчины с цветами. В честь 8 марта сотрудники пассажирской компании «Сахалин» решили поздравить не только своих коллег, но и всю прекрасную половину островного региона.

- Самое главное, чего хочется пожелать – здоровья, улыбок, терпения. Приятно видеть, когда они улыбаются. Если женщины улыбаются, то и мы мужчины довольны, - отметил начальник пассажирского отдела пассажирской компании «Сахалин» Сергей Алексеев.

Валерия и Ангелина Силаевы каждый день добираются из Корсакова на поезде. Сегодня утро началось с приятной неожиданности.

- Я в школу, а мама на работу. Приятно порадовали нас, спасибо за поздравления, - отметили пассажирки поезда.

Дальше мужчины отправились на вокзал Южно-Сахалинска. Там тоже вручили цветы своим коллегам и всем женщинам, что встретились на пути.

Пассажирская компания «Сахалин» поздравляет островитянок с наступающим праздником и желает теплых, ярких солнечных дней и приятных моментов.