Тихоокеанское
информационное агентство
7 Марта 2019
Сегодня 20:27
65,84|74,42|65,63
Сахалинцы больше не смогут взять талон в стоматологию для родственников
12:26, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Только один участок прибрежного льда специалисты назвали безопасным для рыбалки

8 марта припай устойчив в заливе Мордвинова от поворота дороги на село Мальково до мыса Свободный на удалении от берега до 1,5 км, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На льду следует проявлять бдительность и осторожность. При появлении признаков опасности (трещин, отжимного ветра) следует незамедлительно выходить на берег. На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под воздействием отжимного ветра ожидаются подвижки и взломы припая. Выходить на лёд в этих местах крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?