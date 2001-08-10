Тихоокеанское
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Анивские госавтоинспекторы поздравили женщин с предстоящим праздником

8 Марта – Международный женский день, праздник весны, красоты и женственности. Все чаще мы встречаем прекрасный пол за рулем автомобиля. Девушки уверенно чувствуют себя на дороге и ни в чем не уступают водителям – мужчинам.

В преддверии праздника, анивскими инспекторами ГИБДД проведено мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня.

Госавтоинспекторы, при остановке транспортных средств, после проверки документов, поздравляли автолюбительниц с наступающим праздником в стихотворной форме, вручали открытки и «символ весны» -  тюльпаны. После, благодарили автоледи за дисциплинированность на дороге, и призывали в дальнейшим быть предельно внимательными, осторожными.

Девушки-водители со своей стороны поблагодарили инспекторов ГИБДД и пообещали быть ответственными и соблюдать Правила дорожного движения.

Источник: ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу

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