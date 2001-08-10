Международный женский день прекрасная половина сахалинской полиции отметила соревнованиями по стрельбе

В преддверии Международного женского дня в тире Управления МВД России по Сахалинской области прошли традиционные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди представительниц прекрасного пола островной полиции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Всего на огневой рубеж вышли 19 сотрудниц, проходящих службу в различных подразделениях островной полиции. Девушкам предстояло с 25-ти метров поразить мишень 10-ю выстрелами, на что им отводилось до 10 минут.

Участницы серьезно подошли к поставленной задаче. Меткий прицел, крепкий хват и четкий выстрел прямо в цель – вот одни из слагаемых успеха.

По сумме набранных очков судьи определили трех победительниц. Первое место по праву присуждено Ирине Турсуновой, за ней следует Мироедова Алина. Ну а замыкает тройку победителей Оршуш Татьяна. Все призеры награждены медалями и дипломами.