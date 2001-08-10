Свой ВИЧ-статус южносахалинцы смогут узнать в течение суток
Только за январь - февраль текущего года в Сахалинской области выявлено 37 новых случаев заболевания. Выяснить свой ВИЧ-статус неравнодушные к собственному здоровью граждане могут в течение суток. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
По данным ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», по состоянию на 1 марта в регионе выявлено 1722 случая ВИЧ-инфекции. Заболевание регистрируется среди взрослого населения всех возрастов, но в основном среди лиц 25-44 лет. ВИЧ-инфекция среди сахалинцев распространяется при внутривенном употреблении наркотиков и при незащищенных половых контактах. Доля заразившихся наркотическим путем высока - более 56% от общего числа ВИЧ-положительных сахалинцев.
После опасных контактов наличие ВИЧ-инфекции достоверно можно определить уже через 4 недели. Поэтому горожанам, практикующим рискованное поведение, врачи советуют сдавать тесты регулярно - не реже 1 раза в 3 месяца. Людям, ведущим здоровый и правильный образ жизни, рекомендовано сдавать тест на ВИЧ 1 раз в год.
Сейчас пройти эту процедуру очень просто и быстро: достаточно обратиться в ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», расположенное по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53а. Забор крови проводится с понедельника по четверг с 8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 12.30), в пятницу - с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
В фойе учреждения находится инфомат, в котором необходимо взять талон в кабинет № 111. Электронная очередь позволяет сэкономить время и точно определить, сколько перед вами человек. Напомним, каждому дается право сдать тест на ВИЧ анонимно: без предъявления паспорта, назвав только имя, возраст и город проживания. Добровольное исследование крови на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно. Результат будет готов на следующий день. Тест на определение ВИЧ-статуса можно пройти и в поликлиниках по месту жительства, обратившись в кабинет доврачебной помощи.
Подробная информация о проведении обследования - по телефонам регистратуры СПИД-центра: 8 (4242) 72–21–09, 51–07–80.
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