В сперме сахалинских хряков нашли бактерии
С 4 по 7 марта специалисты «Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора провели 489 исследований. В ходе лабораторных испытаний получено 10 положительных результатов, сообщили ТИА "Острова" в учреждении.
В рамках государственного задания по диагностике заболеваний крупного рогатого скота специалисты лаборатории провели 121 исследование.
В рамках других видов исследований проведены лабораторные испытания образцов пищевой продукции (174 исследования), кормов для животных (8 исследований), воды (3 исследования), а также исследования в области карантина растений (24 исследования).
Среди пищевой продукции исследовались рыба и морепродукты (111 исследований): краб и мясо краба (12 исследований), мойва (6 исследований), креветка (13 исследований), минтай мороженый и продукция из него (17 исследований), навага (30 исследований), терпуг (2 исследования), треска (2 исследования), горбуша (12 исследований), кета (17 исследований).
На минувшей неделе проведено 42 исследования молочной продукции, 6 – мяса птицы, 7 – мяса говядины, 6 исследований мясной продукции и 2 – яиц куриных.
Кроме того, специалистами ветеринарной лаборатории проведено 159 исследований патматериала.
В ходе лабораторных испытаний получено 10 положительных результатов (не отвечающих показателям безопасности): в 5 случаях выявлен гельминтоз рыб (в неживом виде), в 1 случае – несоответствие нормативным значениям микробиологических показателей воды, 1 случай аспергиллеза мелкого рогатого скота, бакобсемененность спермы хряка – 1 случай, гематологические показатели крови – 1 случай, а также 1 случай выявления яиц и личинок гельминтов в фекалиях мелкого рогатого скота.
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