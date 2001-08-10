Выход на морской лёд 12 марта крайне опасен

12 марта в связи с ухудшением погодных условий и возможностью торошения льда, выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы), в том числе в заливе Мордвинова, опасно для жизни, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области можно уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.