Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2019
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Выход на морской лёд 12 марта крайне опасен
13:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Выход на морской лёд 12 марта крайне опасен

12 марта в связи с ухудшением погодных условий и возможностью торошения льда, выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы), в том числе в заливе Мордвинова, опасно для жизни, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области можно уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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