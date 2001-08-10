Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2019
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17:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Кунашире прошли массовые масленичные гуляния

На Кунашире прошли массовые масленичные гуляния

На Кунашире в Южно-Курильске и в с. Головнино, на  Шикотане в селах Крабозаводское и Малокурильское  прошли массовые гуляния в честь  масленицы.  Все как обычно – театрализованные представления, игры, забавы, концерты, торговые ряды с блинами и шашлыками, сжигание чучела Зимы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Курильска.


Основная нагрузка легла на сотрудников культучреждений – домов культуры «Океан» и «Утро Родины» на Шикотане, районный дом культуры и Головнинский сельский дом культуры на Кунашире, а главное, на участников художественной самодеятельности, активистов.
К примеру, в Южно-Курильске на момент проведения праздника усилился холодный ветер, тем не менее,  собрались все участники представления от первоклассников до взрослых. И пели, и танцевали, вся программа была выполнена. Хотя зрителей  в отличие от прежних лет, на мероприятие пришло значительно меньше.


В Крабозаводском на импровизированной сцене только в театрализованном представлении приняли участие более 50 самодеятельных артистов.  Каждый художественный коллектив дома культуры «Утро Родины» продемонстрировал свои творческие успехи.  Не остались  в стороне и жители двух отдаленных кунаширских сел Головнино и Дубовое, там Масленица один из любимых праздников.

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