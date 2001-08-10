На Кунашире прошли массовые масленичные гуляния

На Кунашире в Южно-Курильске и в с. Головнино, на Шикотане в селах Крабозаводское и Малокурильское прошли массовые гуляния в честь масленицы. Все как обычно – театрализованные представления, игры, забавы, концерты, торговые ряды с блинами и шашлыками, сжигание чучела Зимы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Курильска.

Основная нагрузка легла на сотрудников культучреждений – домов культуры «Океан» и «Утро Родины» на Шикотане, районный дом культуры и Головнинский сельский дом культуры на Кунашире, а главное, на участников художественной самодеятельности, активистов.К примеру, в Южно-Курильске на момент проведения праздника усилился холодный ветер, тем не менее, собрались все участники представления от первоклассников до взрослых. И пели, и танцевали, вся программа была выполнена. Хотя зрителей в отличие от прежних лет, на мероприятие пришло значительно меньше.

В Крабозаводском на импровизированной сцене только в театрализованном представлении приняли участие более 50 самодеятельных артистов. Каждый художественный коллектив дома культуры «Утро Родины» продемонстрировал свои творческие успехи. Не остались в стороне и жители двух отдаленных кунаширских сел Головнино и Дубовое, там Масленица один из любимых праздников.