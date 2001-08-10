УФССП России по Сахалинской области определило лучших «Юных правозащитников»
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области подведены итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Юный правозащитник». Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.
Целью конкурса, в котором принимали участие дети государственных служащих и работников структурных подразделений УФССП России по Сахалинской области, а также иных ведомств, является патриотическое воспитание и профессиональное ориентирование подрастающего поколения.
Согласно условиям конкурса, участникам необходимо было предоставить письменные работы на темы, связанные с деятельностью сотрудников ФССП России, историей развития и становления службы.
Так, участникам в возрастной категории 11-13 лет были предложены темы: «Я — гражданин России» и «Орленок» — символ единства, дружбы и традиций», в возрастной группе от 14 до 15 лет – «Особенности юридической ответственности несовершеннолетних» и «История исполнительного производства в России», а для конкурсантов категории 16-18 лет – такие темы, как: «Особенности прохождения гражданской службы в России» и «Профессия — дознаватель Федеральной службы судебных приставов».
При определении победителей основными критериями оценок стали: наличие положительной гражданской нравственности, полнота раскрытия темы, знание материала по исследуемой теме, самостоятельность выводов и оригинальность изложения материала.
По результатам регионального этапа конкурса «Юный правозащитник», победителем в возрастной категории стал Буянтуев Дамир, который за основу своей работы взял тему «Я — гражданин России», в возрастной категории победителем стала Нестеренко Татьяна с темой «Особенности юридической ответственности несовершеннолетних», а в третьей возрастной группе лучшей признана работа Одиноковой Александры на тему «Профессия — дознаватель Федеральной службы судебных приставов». Их работы были направлены для участия во втором этапе конкурса, который пройдет в Москве.
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