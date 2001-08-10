В областном центре завершилась открытая Всесибирская олимпиада школьников
Интеллектуальные испытания открытой Всесибирской олимпиады школьников завершились в Южно-Сахалинске. В олимпиаде участвовали около 40 учеников 7 – 11 классов, сообщили ТИА «Острова» в ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области».
Олимпиада проходила по четырем предметам: биологии, математике, химии, физике. Все испытания прошли на базе Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области.
Всесибирская олимпиада школьников традиционно проходит в три тура: очный отборочный, заочный отборочный и заключительный. Олимпиадные задания разрабатываются и проверяются специалистами в Новосибирске.
- Призеры олимпиады приглашаются в Летнюю физико-математическую школу, которая проводится в Академгородке Новосибирска. По результатам обучения старшеклассники принимаются в физико-математическую школу. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы, - отметила заместитель директора, руководитель центра выявления и поддержки одаренных детей Людмила Сакович.
Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева. Основной задачей Всесибирской олимпиады является привлечение школьников к изучению естественнонаучных предметов.
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