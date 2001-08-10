Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2019
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Мужчина решил распространить по Сахалину "синтетику"
17:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Курильске сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с праздником 8 Марта

В Курильске сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с праздником 8 Марта

8 марта на оживленных участках города Курильска сотрудники Госавтоинспекции провели ежегодную поздравительную акцию «Цветы от ГИБДД».

Как сообщили ТИА «Острова» в отделе Госавтоинспекции по району, такая акция в городе проходит не первый раз. Все автоледи, которых останавливали в этот день инспекторы ДПС, получали не штрафы и замечания за нарушения Правил дорожного движения, а добрые пожелания и первые весенние цветы. Мероприятие «Цветы от ГИБДД» имело двойную цель-поздравить всех женщин на дороге с 8 Марта и в очередной раз напомнить им о необходимости соблюдения ПДД.

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