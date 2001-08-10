На борьбу с раком на Сахалине выделяют еще 165 миллионов рублей
На борьбу с онкологией в Сахалинской области дополнительно выделено 165 миллионов рублей. По поручению врио губернатора Валерия Лимаренко средства из областного бюджета пойдут на закупку современных и эффективных лекарств, которые только выходят на мировой рынок. Новейшие разработки фармакологической индустрии уже доступны пациентам сахалинского онкологического диспансера, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Стоимость недельного курса таких химиотерапевтических препаратов с сопроводительной терапией достигает полумиллиона рублей, но для жителей области они бесплатны. Такой практики больше нет ни в одном регионе России. Важное условие - лечение подбирается индивидуально, строго по медицинским показаниям, с прицелом на определенные виды опухолей. Современные препараты положительно влияют на кроветворную систему организма, помогают больным справиться с токсическими проявлениями химиотерапии, в целом улучшают их состояние в процессе лечения. При этом значительно увеличивается продолжительность жизни пациентов.
- Борьба с онкологическими заболеваниями сегодня – одно из магистральных направлений сахалинского здравоохранения. Перед сферой медицины поставлена задача - снизить смертность в регионе от злокачественных новообразований и повысить их выявляемость на самых ранних стадиях, - подчеркнул врио губернатора Валерий Лимаренко. – Всего в этом году на лечение онкозаболеваний в Сахалинской области по линии фонда обязательного медицинского страхования выделен 1 миллиард рублей.
Сегодня онкологи Сахалина - единственные на Дальнем Востоке, использующие рентгенэндоваскулярные методы для точечного воздействия на опухоль. Главной особенностью таких методов является то, что все вмешательства производятся без разрезов.
Еще одна задача, которую успешно решают в области – обеспеченность медучреждений профессиональными кадрами. По словам заведующей гинекологическим отделением областного онкодиспансера Марии Даниловой, благодаря принятым мерам, на сегодняшний день штат укомплектован полностью.
- Буквально 3 года назад у нас были большие проблемы с кадрами, и вся нагрузка ложилась на одного врача, было тяжело. На сегодняшний день отделение не нуждается в кадрах, - рассказала она.
За 2,5 года в онкодиспансер пришли работать 37 врачей, еще два – в этом году. При этом акцент сделан на высоком уровне подготовки специалистов – врачи привлекаются из ведущих центров страны.
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