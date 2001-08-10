Месячник санитарной очистки пройдет в Южно-Сахалинске

Комплексные мероприятия по санитарной очистке областной столицы и планировочных районов после зимнего сезона стартуют 15 марта. Традиционный месячник чистоты завершится большим общегородским субботником в конце апреля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В этот период руководителям организациий всех форм собственности необходимо организовать работы по рыхлению снега и уборке мусора с закрепленной за их объектами территорий и прилегающих к ним участков в радиусе 10 метров, а также привести фасады зданий и павильонов в надлежащий вид.

Чтобы оперативно привести в порядок островную столицу после зимы, еженедельно на территории городского округа будут проводиться «чистые пятницы». Горожан, пожелавших принять участие в месячнике чистоты и помочь с уборкой дворовых территорий, обеспечат необходимым инвентарем. Соответствующие объявления с указанием даты, времени и места выдачи инструмента для уборки территории управляющие компании должны разместить на информационных стендах в подъездах.

В целях предотвращения выноса грязи на городские дороги особое внимание будут уделять соблюдению требований к чистоте колес транспорта, выезжающего со строительных площадок, полигонов ТБО и других функциональных зон.

Кроме того, на особом контроле структурных подразделений перевозка мусора в черте города. Факты нарушений транспортировки такого груза (сброс и просыпание мусора при перевозке, создание аварийной ситуации, причинение вреда здоровью людей и окружающей среде) будут зафиксированы и переданы в административную комиссию для принятия мер в соответствии с требованиями действующего законодательства.