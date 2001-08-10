В Сахалинской области на почте можно заранее заказать антенну и приставку для цифрового телевидения

Почта России объявляет старт приема предварительных заявок на доставку оборудования для цифрового телевещания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Почты России

Жители Сахалинской области могут оставить предварительную заявку на доставку антенн и приставок для приема цифрового телесигнала. Заявки принимаются в отделениях почтовой связи области и по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02. Для маломобильных групп населения предусмотрена возможность заказа оборудования на дому, они могут оставить заявку почтальону или обратиться по телефону горячей линии.

С целью оповещения населения о предстоящем отключении аналогового вещания в почтовых отделениях будут размещены информационные плакаты.

В Сахалинской области организована горячая линия по вопросам перехода на цифровое эфирное телевидение. Жители островов могут получить консультацию и попросить помощь волонтеров в подключении цифровых приставок. На вопросы ответят специалисты местного многофункционального центра. Обратиться на горячую линию можно круглосуточно, по телефонам: 8-800-100-00-57 и 8-800-220-20-02.

Напомним, что с января 2019 года в России начался переход на цифровое эфирное телевещание. В первую волну отключения аналогового телевидения попали семь регионов. Во вторую волну, которая начнется с 15 апреля, входит порядка двадцати регионов страны, включая Сахалинскую область.