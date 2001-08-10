Сахалинцев приглашают отметить пятую годовщину присоединения Крыма к России
В Сахалинской области к этой дате приурочено проведение ряда культурных, образовательных и спортивных мероприятий. В Южно-Сахалинске 16 марта центром праздника станет парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина.
В 12:00 утра на территории картодрома начнется праздничный концерт. На сцену выйдут вокальный ансамбль «Экспромт», образцовый хореографический ансамбль «Сказка», эстрадный театр-студия «Модуляция», танцевальная студия «Electro dance» и другие творческие коллективы, которые исполнят для сахалинцев и гостей области патриотические песни и продемонстрируют хореографическое мастерство.
Пройдет в областном центре и череда спортивных мероприятий, приуроченных к праздничной дате. В зале школы олимпийского резерва на улице Горького состоится чемпионат по тхэквондо, а в спортзале на улице Полевой - третий тур региональных соревнований по настольному теннису «Командный чемпионат Сахалинской области». Старт спортивных состязаний – в 11:00.
К празднованию пятой годовщины «Крымской весны» присоединятся муниципалитеты. Так, в 11:00 утра 16 марта в корсаковском доме культуры «Океан» стартует первенство и чемпионат Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Кроме того, во всех средних школах региона в этот день пройдет Конкурс рисунков для младших школьников «Крым и Россия - едины», который продлится два дня.
Кроме того, в понедельник 18 марта в школах и учреждениях среднего профессионального образования Сахалинской области состоится единый классный час «Россия и Крым. Мы вместе!».
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогам проведенного 16 марта 2014 года референдума. Воссоединение с Россией поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. 18 марта 2014 года Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о включении Республики Крым и города Севастополя в состав России.
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